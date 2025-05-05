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رياضة
مشوار أرنولد مع ليفربول انتهى... وهذه وجهته الجديدة
Lebanon 24
05-05-2025
|
06:18
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أعلن المدافع الإنكليزي الدولي
ترنت
ألكسندر أرنولد
، عن رحيله عن
ليفربول
بطل "البريميرليغ" في نهاية الموسم الجاري.
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ولم يكشف
أرنولد
وجهته المقبلة، لكن تقارير شبه مؤكدة تفيد أنه انتقل إلى
ريال مدريد الإسباني
.
واقال المدافع الأيمن إنّ الرحيل "
أصعب قرار
اتخذته في حياتي". (سكاي نيوز)
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