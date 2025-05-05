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رياضة

مشوار أرنولد مع ليفربول انتهى... وهذه وجهته الجديدة

Lebanon 24
05-05-2025 | 06:18
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أعلن المدافع الإنكليزي الدولي ترنت ألكسندر أرنولد، عن رحيله عن ليفربول بطل "البريميرليغ" في نهاية الموسم الجاري.
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ولم يكشف أرنولد وجهته المقبلة، لكن تقارير شبه مؤكدة تفيد أنه انتقل إلى ريال مدريد الإسباني.
 
واقال المدافع الأيمن إنّ الرحيل "أصعب قرار اتخذته في حياتي". (سكاي نيوز)
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