مشوار أرنولد مع ليفربول انتهى... وهذه وجهته الجديدة

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أعلن المدافع الإنكليزي الدولي ، عن رحيله عن بطل "البريميرليغ" في نهاية الموسم الجاري.ولم يكشف وجهته المقبلة، لكن تقارير شبه مؤكدة تفيد أنه انتقل إلى .