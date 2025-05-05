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رياضة

قبل مباراة "انتر"... خبر سار لعشاق برشلونة

Lebanon 24
05-05-2025 | 09:35
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يتلقى برشلونة الإسباني دفعة هجومية بعودة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قبل مواجهة إنتر ميلان الإيطالي الثلاثاء، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
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وتواجد لل مع الفريق اليوم الإثنين، بعدما غاب لحوالي أسبوعين بسبب إصابة في الفخذ الأيسر. (سكاي نيوز)
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