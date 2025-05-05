قبل مباراة "انتر"... خبر سار لعشاق برشلونة

يتلقى دفعة هجومية بعودة ، قبل مواجهة الثلاثاء، في إياب قبل نهائي .

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وتواجد لل مع الفريق اليوم الإثنين، بعدما غاب لحوالي أسبوعين بسبب إصابة في الفخذ الأيسر. (سكاي نيوز)