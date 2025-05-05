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رياضة

إشتباكات عنيفة بين جماهير إنتر وأتالانتا.. ومقتل مشجع!

Lebanon 24
05-05-2025 | 10:27
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ذكرت تقارير إعلامية، أن أحد مشجعي فريق أتالانتا تعرض للطعن حتى الموت في اشتباك عنيف مع جماهير إنتر ميلان في بيرغامو.
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واندلعت اشتباكات بين جماهير أتالانتا وإنتر ميلان في إحدى الحانات وسط مشاهد عنيفة، ثم امتدت إلى الشوارع، ولكن المأساة حلت عندما تعرض أحد مشجعي أتالانتا البالغ من العمر 26 عاماً للطعن في ظهره، وتدخل فريق الطوارئ على الفور لكنه لم يتمكن من إنقاذه.

وعثرت الشرطة على سكين بالقرب من القتيل، كما تم القبض على مشبته به آخر. (الامارات 24)

 
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