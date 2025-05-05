Advertisement

رياضة

بعد إقالته من الهلال.. جيسوس يفقد حلم تدريب البرازيل!

Lebanon 24
05-05-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1356256-638820780021827214.png
Doc-P-1356256-638820780021827214.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدو أن جورجي جيسوس فقد فرصة تدريب البرازيل بعدما كشف موقع "ذا أثلتيك" أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي اتفق مع "السيليساو" لقيادة المنتخب في حزيران المقبل، ويأتي ذلك بعد يومين من إقالة المدرب البرتغالي من تدريب الهلال السعودي.
Advertisement

وأعلن نادي الهلال، يوم السبت، إنهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين مدربه جيسوس بعد خروج الفريق من دوري أبطال آسيا للنخبة وتكليف محمد الشلهوب بقيادة الفريق حتى نهاية الموسم.

وفي أبريل الماضي تصدر جيسوس عناوين وسائل الإعلام كأحد أبرز الأسماء المرشحة لقيادة منتخب البرازيل خلفا لدوريفال جونيور، لاسيما وأن تدريب "السيليساو" كان بمثابة حلم للبرتغالي، قبل أن يتراجع المدرب البالغ من العمر 70 عاما في ترتيب خيارات الاتحاد البرازيلي ويصبح الثالث بعد أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، وأبيل فيريرا، المدير الفني لبالميراس البرازيلي.

وكانت التقارير البرازيلية قد أشارت إلى أن جيسوس كان الخيار المفضل للاتحاد البرازيلي، لكن النجم نيمار جونيور لا يرغب في قدومه بسبب الخلافات التي كانت بينما في الهلال السعودي، وهو ما قلل من حظوظ المدرب.

وكشف موقع "ذا أثلتيك"، يوم الاثنين، أن أنشيلوتي سيغادر ريال مدريد ويتولى منصب مدرب منتخب البرازيل بعقد مبدئي لمدة عام واحد حتى نهاية كأس العالم 2026، وأن المفاوضات لا تزال جارية مع نادي العاصمة الإسبانية حول تفاصيل رحيله، والتي كانت تعتمد بشكل كبير على التوصل إلى اتفقا بشأن رابته للعام المتبقي من عقده في ريال مدريد.

وأكد "ذا أثلتيك" أن أنشيلوتي توصل إلى اتفاق شفهي مع النادي، ومن المتوقع صدور إعلان رحيله قبل نهاية الدوري الإسباني، وقد يتم ذلك فورا بعد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، يوم الأحد المقبل.
مواضيع ذات صلة
الرباعية المذلة تطيح دوريفال جونيور من تدريب البرازيل
lebanon 24
06/05/2025 00:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هل وافق أنشيلوتي على تدريب منتخب البرازيل؟
lebanon 24
06/05/2025 00:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حقيقة إقالة وليد الركراكي من تدريب المنتخب المغربي
lebanon 24
06/05/2025 00:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال السعودي يحسم مصير جيسوس
lebanon 24
06/05/2025 00:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:43 | 2025-05-05
15:30 | 2025-05-05
10:27 | 2025-05-05
09:35 | 2025-05-05
08:47 | 2025-05-05
06:18 | 2025-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24