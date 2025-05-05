بعد إقالته من الهلال.. جيسوس يفقد حلم تدريب البرازيل!

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وأعلن نادي الهلال، يوم السبت، إنهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين مدربه جيسوس بعد خروج الفريق من أبطال للنخبة وتكليف محمد الشلهوب بقيادة الفريق حتى نهاية الموسم.وفي أبريل الماضي تصدر جيسوس عناوين كأحد أبرز الأسماء المرشحة لقيادة منتخب البرازيل خلفا لدوريفال جونيور، لاسيما وأن تدريب "السيليساو" كان بمثابة حلم للبرتغالي، قبل أن يتراجع المدرب البالغ من العمر 70 عاما في ترتيب خيارات الاتحاد البرازيلي ويصبح الثالث بعد أنشيلوتي، مدرب ، وأبيل فيريرا، لبالميراس البرازيلي.وكانت التقارير البرازيلية قد أشارت إلى أن جيسوس كان الخيار المفضل للاتحاد البرازيلي، لكن النجم نيمار جونيور لا يرغب في قدومه بسبب الخلافات التي كانت بينما في الهلال السعودي، وهو ما قلل من حظوظ المدرب.وكشف موقع "ذا أثلتيك"، يوم الاثنين، أن أنشيلوتي سيغادر ويتولى منصب مدرب منتخب البرازيل بعقد مبدئي لمدة عام واحد حتى نهاية 2026، وأن المفاوضات لا تزال جارية مع نادي العاصمة حول تفاصيل رحيله، والتي كانت تعتمد بشكل كبير على التوصل إلى اتفقا بشأن رابته للعام المتبقي من عقده في ريال مدريد.وأكد "ذا أثلتيك" أن أنشيلوتي توصل إلى اتفاق شفهي مع النادي، ومن المتوقع صدور إعلان رحيله قبل نهاية ، وقد يتم ذلك فورا بعد مباراة الكلاسيكو أمام ، المقبل.