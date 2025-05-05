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رياضة
هل ينضم صلاح للدوري السعودي؟ رئيس الأهلي يكشف
Lebanon 24
05-05-2025
|
15:43
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صرح رئيس نادي أهلي جدة السعودي
لكرة القدم
، خالد العيسى، بأن الأندية في
المملكة
مهتمة بالتعاقد مع أبرز اللاعبين حول العالم، ومن بينهم النجم
المصري محمد صلاح
.
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وجدد
محمد صلاح
، البالغ من العمر 32 عاما، عقده مع نادي
ليفربول
الإنجليزي لعامين إضافيين، وتحديدا حتى عام 2027.
ورد خالد العيسى خلال حواره مع قناة الأولى
المصرية
، على سؤال حول صحة تقارير قد زعمت أن فريق "الراقي" وضع محمد صلاح ضمن دائرة اهتماماته قبل أن يجدد عقده مع فريق "الريدز"، قائلا: "
الكرة
السعودية
وتحت رؤية ولي
العهد
(الأمير
محمد بن
سلمان) كانت مهتمة بجميع اللاعبين العالميين، رؤية ولي العهد جعلت المملكة وجهة مفضلة (للاعبين)، معظم اللاعبين ينظرون للعب في المملكة".
وأضاف: "نحن مهتمون بكافة اللاعبين العالميين، أكيد الكابتن
محمد صلاح على
رأس هذه القائمة، ونسعد بوجوده في السعودية، إن شاء الله في الوقت المناسب سوف يتواجد في أحد الأندية السعودية".
وسطر نادي أهلي جدة التاريخ، بفوزه لأول مرة بلقب
دوري
أبطال
آسيا
للنخبة للموسم (2024-2025) على حساب فريق كاواساكي فرونتالي الياباني.
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