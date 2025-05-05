هل ينضم صلاح للدوري السعودي؟ رئيس الأهلي يكشف

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وجدد ، البالغ من العمر 32 عاما، عقده مع نادي الإنجليزي لعامين إضافيين، وتحديدا حتى عام 2027.ورد خالد العيسى خلال حواره مع قناة الأولى ، على سؤال حول صحة تقارير قد زعمت أن فريق "الراقي" وضع محمد صلاح ضمن دائرة اهتماماته قبل أن يجدد عقده مع فريق "الريدز"، قائلا: " وتحت رؤية ولي (الأمير سلمان) كانت مهتمة بجميع اللاعبين العالميين، رؤية ولي العهد جعلت المملكة وجهة مفضلة (للاعبين)، معظم اللاعبين ينظرون للعب في المملكة".وأضاف: "نحن مهتمون بكافة اللاعبين العالميين، أكيد الكابتن رأس هذه القائمة، ونسعد بوجوده في السعودية، إن شاء الله في الوقت المناسب سوف يتواجد في أحد الأندية السعودية".وسطر نادي أهلي جدة التاريخ، بفوزه لأول مرة بلقب أبطال للنخبة للموسم (2024-2025) على حساب فريق كاواساكي فرونتالي الياباني.