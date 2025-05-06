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رياضة

"أسبوع بمليون يورو": كريستيانو رونالدو يغري مؤثرة اجتماعية.. فما القصة؟

Lebanon 24
06-05-2025 | 00:19
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كشفت المؤثرة والطاهية الإسبانية الشهيرة مارتا غارسيا بو، المعروفة باسم "بوكي"، عن تلقيها عرضًا مغريًا من عائلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يقضي بالعمل كطاهية خاصة للعائلة لمدة أسبوع مقابل مليون يورو.
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وقالت بوكي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن العرض جاء من شريكة رونالدو، جورجينا رودريغيز، التي تواصلت معها وأبلغتها بأن كريستيانو يتابع وصفاتها المصورة ويعجب بأسلوبها في الطهي.
 


وتعد بوكي واحدة من أبرز المؤثرات في مجال الطهي على مستوى العالم، حيث يتابعها أكثر من 390 ألف شخص على إنستغرام، إلى جانب نصف مليون متابع على تيك توك، وقد اشتهرت بمقاطع الفيديو التي تظهر فيها وهي تحضّر أطباقًا متنوعة بإبداع لافت.

وأشارت بوكي إلى أن تحديد موعد التجربة مع عائلة رونالدو سيتم خلال الأيام المقبلة، من دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل حول نوع الرحلة أو طبيعة الأطباق التي ستعدها. 

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