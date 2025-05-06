"أسبوع بمليون يورو": كريستيانو رونالدو يغري مؤثرة اجتماعية.. فما القصة؟

كشفت المؤثرة والطاهية الشهيرة مارتا بو، المعروفة باسم "بوكي"، عن تلقيها عرضًا مغريًا من عائلة النجم ، يقضي بالعمل كطاهية خاصة للعائلة لمدة أسبوع مقابل مليون .وقالت بوكي عبر حساباتها على إن جاء من شريكة ، ، التي تواصلت معها وأبلغتها بأن كريستيانو يتابع وصفاتها المصورة ويعجب بأسلوبها في الطهي.

وتعد بوكي واحدة من أبرز المؤثرات في مجال الطهي على مستوى العالم، حيث يتابعها أكثر من 390 ألف شخص على إنستغرام، إلى جانب نصف مليون متابع على تيك توك، وقد اشتهرت بمقاطع الفيديو التي تظهر فيها وهي تحضّر أطباقًا متنوعة بإبداع لافت.وأشارت بوكي إلى أن تحديد موعد التجربة مع عائلة رونالدو سيتم خلال الأيام المقبلة، من دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل حول نوع الرحلة أو طبيعة الأطباق التي ستعدها.