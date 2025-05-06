مشجعة تحرج جود بيلينغهام.. هذا ما فعلته (صورة)

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تسببت مشجعة في إحراج كبير للاعب الإنكليزي ، نجم وسط فريق ، خلال الساعات القليلة الماضية.وفاز على حساب ضيفه بنتيجة 3-2 مساء الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين من عمر .والتقط صورة عقب المباراة مع مشجعة لريال أثارت ردود فعل واسعة بعد انتشارها عبر .وظهرت المشجعة وهي تعانق بيلينغهام بشدة أثناء التقاط الصورة وهو ما فجر تعليقات أغلبها كان سلبياً تجاه اللاعب.