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رياضة
مشجعة تحرج جود بيلينغهام.. هذا ما فعلته (صورة)
Lebanon 24
06-05-2025
|
01:44
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تسببت مشجعة في إحراج كبير للاعب الإنكليزي
جود بيلينغهام
، نجم وسط فريق
ريال مدريد الإسباني
، خلال الساعات القليلة الماضية.
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وفاز
ريال مدريد
على حساب ضيفه
سيلتا فيغو
بنتيجة 3-2 مساء الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين من عمر
الدوري الإسباني
.
والتقط
بيلينغهام
صورة عقب المباراة مع مشجعة لريال
مدريد
أثارت ردود فعل واسعة بعد انتشارها عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
.
وظهرت المشجعة وهي تعانق بيلينغهام بشدة أثناء التقاط الصورة وهو ما فجر تعليقات أغلبها كان سلبياً تجاه اللاعب.
وشارك بيلينغهام صاحب الـ 21 عاماً هذا الموسم مع
ريال
مدريد خلال 48 مباراة، وسجل 13 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة.
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