Advertisement

خاص

"الكلاسيكو" يطرق باب اللقب.. مَنْ يفتحه أولًا "الريال" أم "البرسا"؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
06-05-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1356463-638821271254182872.jpg
Doc-P-1356463-638821271254182872.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في موسم لا يشبه سواه، عاد الدوري الإسباني ليحمل توقيع الكبار. وبين قمم الفوز ومنحدرات التعثر، يتقدّم "برشلونة" بخطى متوترة نحو اللقب، بينما يطارده "ريال مدريد" كالظل، بلا رحمة. أربع جولات فقط تفصلنا عن إسدال الستار على موسم هو من بين الأكثر تشويقًا في العقد الأخير، حيث لم تُحسم المعركة بعد، لكن الملامح بدأت تتضح... وقد تكون ليلة 11 أيار مفصل الحكاية.
Advertisement
 
"برشلونة" في الصدارة.. والريال يرفض الاستسلام
 
 بعد مرور 34 جولة من "الدوري"، يتصدر "برشلونة" الترتيب برصيد 79 نقطة (25 فوز، 4 تعادلات، 5 هزائم)، بفارق 4 نقاط عن غريمه "ريال مدريد" الذي يحتل المركز الثاني بـ75 نقطة (23 فوز، 6 تعادلات، 5 هزائم).
 
ورغم أن الصدارة بحوزة "برشلونة"، إلا أن جدول المباريات المتبقية لا يترك مجالًا للراحة، إذ أن المواجهة المرتقبة ضد "ريال مدريد" في الجولة المقبلة قد تقلب الترتيب رأسًا على عقب.
 
جدول ناري ينتظر العملاقين
"برشلونة" سيخوض أربع مباريات متبقية: "ريال مدريد" (11 أيار)، إسبانيول (15 أيار)، فياريال (18 أيار)، وأتلتيك بلباو (25 أيار)
في المقابل، يواجه "الملكي الأبيض": "برشلونة" (11 أيار)، ريال أيارركا (14 أيار)، إشبيلية (18 أيار) وريال سوسيداد (25 أيار)
 
إذا نظرنا إلى خصوم الفريقين، نلاحظ أن الطريق ليس مفروشًا بالورود لأي منهما. "البرسا" سيواجه خصمين صعبين خارج أرضه، بينما "الريال" عليه زيارة إشبيلية وساحة "برشلونة" نفسها. لكن فارق النقاط يمنح "برشلونة" أفضليّة نظرية، قد تتحول إلى ذهب إذا حسم الكلاسيكو.

الكلاسيكو.. أكثر من ثلاث نقاط
المباراة المرتقبة يوم الأحد 11 أيار بين "البلوغرانا" و"الميرنغي" ليست مجرد "كلاسيكو"، بل قد تكون الموقعة الفاصلة لتحديد بطل الدوري. فوز "برشلونة" يعني توسيع الفارق إلى 7 نقاط، والاقتراب من التتويج بشكل شبه رسمي، بينما فوز "ريال مدريد" يعيد الدوري إلى نقطة الغليان، بفارق نقطة واحدة فقط ومعنويات عالية.
وبينما يعوّل "برشلونة" على اللعب أمام جمهوره وحماس الصدارة، يُراهن "ريال مدريد" على خبرة مبابي المتألّق، وقوة الدفع الأخيرة التي أظهرها الفريق بعد سلسلة من الانتصارات الصعبة.
 
سيناريوهات اللقب.. من يملك اليد العليا؟
"برشلونة" بحاجة للفوز في الكلاسيكو وانتصارين من أصل ثلاث مباريات بعدها للتتويج. أما كتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي فعليهم الفوز بالكلاسيكو وانتظار تعثر لامين يامال ورفاقه مرة واحدة على الأقل في الجولات المتبقية.
 
التاريخ يُخبرنا أن الكلاسيكو لا يخضع لحسابات المنطق، وأن ضغط الصدارة قد يكون سيفًا ذا حدّين. وعليه، فإن العامل الذهني سيكون له نفس وزن المهارة والتكتيك.
 
من يكتب سطر النهاية؟
قد تُكتب قصة الدوري الإسباني هذا الموسم بكرةٍ تعانق الشباك في الدقيقة الأخيرة، أو بتصدي دراماتيكي، أو حتى بتعادل يُحسم في اللحظات. لكن الأكيد أن الليغا 2024-2025 أعادت الحياة إلى واحدة من أعظم المنافسات في كرة القدم. اذًا، الكلاسيكو اقترب والأنفاس محبوسة… فمن يرفع الكأس في النهاية؟ "برشلونة" بثباته، أم "ريال مدريد" بعزيمته التي لا تنكسر؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"ريال مدريد"..عودة من بعيد أم نهاية أسطورة على يد "آرسنال"؟
lebanon 24
06/05/2025 15:03:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"طلاق" يفتح "جبهة" في بلدة لبنانية!
lebanon 24
06/05/2025 15:03:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادي في "قسد" للحدث: الاتفاق مع دمشق يفتح "نافذة أمل" في سوريا
lebanon 24
06/05/2025 15:03:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كورتوا يكشف سبب خروج "الريال" من "الأبطال".. هل مبابي أم فينيسيوس السبب؟
lebanon 24
06/05/2025 15:03:19 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:30 | 2025-05-06
01:44 | 2025-05-06
00:19 | 2025-05-06
15:43 | 2025-05-05
15:30 | 2025-05-05
14:00 | 2025-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24