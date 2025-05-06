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رياضة

عن عمر 77 عاما.. وفاة لويس غالفان بطل مونديال 1978

Lebanon 24
06-05-2025 | 05:30
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توفي المدافع الأرجنتيني لويس غالفان بطل مونديال 1978 عن عمر 77 عاما، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.
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وأمضى غالفان عدة أسابيع في المستشفى في كوردوبا، حيث عولج من إصابة بعدوى في الكلى، قبل أن يتوفى من جراء مضاعفات.
 
وكتب الاتحاد المحلي للعبة عبر موقعه الرسمي: "بالنيابة عن الرئيس كلاوديو تابيا واللجنة التنفيذية، يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن حزنه العميق لرحيل لويس غالفان، بطل العالم عام 1978".

وولد غالفان في مدينة فرنانديس (شمال) عام 1948، ولعب في الدفاع في تشكيلة "راقصي التانغو" المتوجة على أرضها بلقب مونديال 1978 المدججة بالنجوم، وأبرزهم دانييل باساريلا، والمهاجم ماريو كمبيس والحارس أوبالدو "باتو" فيلول.

ودافع عن قميص منتخب الأرجنتين خلال 37 مباراة دولية بين عامي 1975 و1982، وشارك أيضا في مونديال إسبانيا 1982.

وعلى صعيد الأندية، كانت أبرز محطاته مع تالييريس دي كوردوبا حيث تحول إلى أيقونة، وهو يحمل الرقم القياسي لعدد المشاركات مع الفريق بخوضه 502 مباراتين. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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