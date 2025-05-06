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رياضة

رافينيا يهاجم تشافي: لم يثق بي

Lebanon 24
06-05-2025 | 08:17
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أعرب رافينيا، جناح برشلونة، عن استيائه من طريقة تعامل المدرب السابق تشافي هيرنانديز معه خلال فترة تدريبه للفريق.
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وقال رافينيا في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "شعرت أن تشافي وجهازه الفني لم يثقوا بي بما يكفي. أحيانا كنت أبذل كل جهدي خلال 60 دقيقة، لكنه كان يستبدلني. حاولت تحسين وضعي وحاورته مرات عديدة، لكن لم يتغير شيء. كانت له رؤيته الخاصة".

واستذكر رافينيا موقفا أثار غضبه، قائلا: "هناك مقطع فيديو يظهر انفعالي عند وصولي إلى دكة البدلاء، حيث ضربت المقعد غضبا. أعتقد أن ذلك حدث في مباراة ضد مانشستر يونايتد، حيث سجلت هدفا وصنعت تمريرة حاسمة، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2".
 
وأشار "قدمت أداء مميزا وصنعت فرصة واضحة للتسجيل، لكنني كنت أول من يستبدل. لم أصدق ما حدث". (كووورة) 
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