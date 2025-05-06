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رياضة
رافينيا يهاجم تشافي: لم يثق بي
Lebanon 24
06-05-2025
|
08:17
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أعرب رافينيا، جناح
برشلونة
، عن استيائه من طريقة تعامل المدرب السابق
تشافي هيرنانديز
معه خلال فترة تدريبه للفريق.
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وقال رافينيا في تصريحات لصحيفة "
موندو ديبورتيفو
"
الإسبانية
: "شعرت أن تشافي وجهازه الفني لم يثقوا بي بما يكفي. أحيانا كنت أبذل كل جهدي خلال
60 دقيقة
، لكنه كان يستبدلني. حاولت تحسين وضعي وحاورته مرات عديدة، لكن لم يتغير شيء. كانت له رؤيته الخاصة".
واستذكر رافينيا موقفا أثار غضبه، قائلا: "هناك مقطع فيديو يظهر انفعالي عند وصولي إلى دكة البدلاء، حيث ضربت المقعد غضبا. أعتقد أن ذلك حدث في مباراة ضد
مانشستر يونايتد
، حيث سجلت هدفا وصنعت تمريرة حاسمة، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2".
وأشار "قدمت أداء مميزا وصنعت فرصة واضحة للتسجيل، لكنني كنت أول من يستبدل. لم أصدق ما حدث". (كووورة)
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