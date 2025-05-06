رافينيا يهاجم تشافي: لم يثق بي

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أعرب رافينيا، جناح ، عن استيائه من طريقة تعامل المدرب السابق معه خلال فترة تدريبه للفريق.وقال رافينيا في تصريحات لصحيفة " " : "شعرت أن تشافي وجهازه الفني لم يثقوا بي بما يكفي. أحيانا كنت أبذل كل جهدي خلال ، لكنه كان يستبدلني. حاولت تحسين وضعي وحاورته مرات عديدة، لكن لم يتغير شيء. كانت له رؤيته الخاصة".واستذكر رافينيا موقفا أثار غضبه، قائلا: "هناك مقطع فيديو يظهر انفعالي عند وصولي إلى دكة البدلاء، حيث ضربت المقعد غضبا. أعتقد أن ذلك حدث في مباراة ضد ، حيث سجلت هدفا وصنعت تمريرة حاسمة، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2".