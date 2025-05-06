خريف 2025.. مباراة ودية بين روسيا والبرازيل

يجري محادثات مع نظيره البرازيلي لإقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين في خريف عام 2025 في ، وذلك فقا لوسائل إعلام برازيلية.

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وأفاد ، بعد تلقيه دعوة من روسيا، أن سيحصل على أيام راحة من 6 إلى 14 تشرين الأول ومن 10 إلى 18 تشرين الثاني 2025، وفي هذه التواريخ سيكون منتخب " " جاهزا لخوض المباراة، حسبما أفاد موقع "UOL" البرازيلي نقلا عن الصحفيين جالفان بوينو وماورو نافيس.



وجاء في رسالة : "نعتقد أن التعاون بين الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والاتحاد الروسي لكرة القدم سيكون له أهمية أساسية لتعزيز العلاقات ومواصلة تطوير منظومة العالمية". (روسيا اليوم)