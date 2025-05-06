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رياضة

خريف 2025.. مباراة ودية بين روسيا والبرازيل

Lebanon 24
06-05-2025 | 10:10
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يجري الاتحاد الروسي لكرة القدم محادثات مع نظيره البرازيلي لإقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين في خريف عام 2025 في روسيا، وذلك فقا لوسائل إعلام برازيلية.
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وأفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بعد تلقيه دعوة من روسيا، أن المنتخب الوطني سيحصل على أيام راحة من 6 إلى 14 تشرين الأول ومن 10 إلى 18 تشرين الثاني 2025، وفي هذه التواريخ سيكون منتخب "السيليساو" جاهزا لخوض المباراة، حسبما أفاد موقع "UOL" البرازيلي نقلا عن الصحفيين جالفان بوينو وماورو نافيس.

وجاء في رسالة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: "نعتقد أن التعاون بين الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والاتحاد الروسي لكرة القدم سيكون له أهمية أساسية لتعزيز العلاقات ومواصلة تطوير منظومة كرة القدم العالمية". (روسيا اليوم)
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