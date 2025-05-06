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رياضة
خريف 2025.. مباراة ودية بين روسيا والبرازيل
Lebanon 24
06-05-2025
|
10:10
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يجري
الاتحاد الروسي لكرة القدم
محادثات مع نظيره البرازيلي لإقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين في خريف عام 2025 في
روسيا
، وذلك فقا لوسائل إعلام برازيلية.
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وأفاد
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
، بعد تلقيه دعوة من روسيا، أن
المنتخب الوطني
سيحصل على أيام راحة من 6 إلى 14 تشرين الأول ومن 10 إلى 18 تشرين الثاني 2025، وفي هذه التواريخ سيكون منتخب "
السيليساو
" جاهزا لخوض المباراة، حسبما أفاد موقع "UOL" البرازيلي نقلا عن الصحفيين جالفان بوينو وماورو نافيس.
وجاء في رسالة
الاتحاد البرازيلي
لكرة القدم
: "نعتقد أن التعاون بين الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والاتحاد الروسي لكرة القدم سيكون له أهمية أساسية لتعزيز العلاقات ومواصلة تطوير منظومة
كرة القدم
العالمية". (روسيا اليوم)
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