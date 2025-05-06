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رياضة

عقوبات الدوري.. رابطة الأندية تعلن إيقاف جمهور الأهلي لمدة مباراتين

Lebanon 24
06-05-2025 | 13:12
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قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباراتين لفريق الأهلي بدون جمهور بسبب تجاوز جماهيره في مباراة حرس الحدود الأخيرة، التي أقيمت في الجولة الرابعة للدوري.
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وأوضحت الرابطة في بيان يوم الثلاثاء أنه تقرر تطبيق العقوبة خلال مباراتي الفريق القادمتين في الجولتين الخامسة والسادسة من المرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري، وتوقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 200 ألف جنيه وذلك بسبب قيام جماهير الفريق بتوجيه السباب بشكل جماعي في مباراة حرس الحدود الأخيرة.

وأشارت رابطة الأندية المصرية المحترفة أيضا إلى أنه تقرر منع محمد حاتم محمد مدلك فريق بيراميدز من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات، وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه حكم مباراة فريقه مع فاركو بالجولة الرابعة من منافسات مجموعة التتويج.

 كما تقرر إيقاف توفيق محمد توفيق لاعب بتروجيت ثلاث مباريات، وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك بسبب الاعتداء بدون كرة على لاعب من الفريق المنافس في مباراة فريقه مع سيراميكا بالجولة ذاتها.

وشملت العقوبات إيقاف أيمن عبد العزيز المدرب العام لفريق الزمالك مباراة واحدة، وتغريمه 5 آلاف جنيه وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه مع البنك الأهلي. (سكاي نيوز)
 
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