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رياضة

مصر تهزم العراق في كأس العرب لليد

Lebanon 24
06-05-2025 | 23:00
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فاز  منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفني مجدى أبو المجد علي  نظيره العراقي بنتيجة39-31 ،في أول مبارياته في كأس العرب المقام  بالكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 أيار الجاري .
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وفضل اتحاد كرة اليد بقيادة خالد فتحي المشاركة ببطولة كأس العرب بمنتخب الشباب لتحقيق أفضل إعداد ممكن قبل خوض بطولة العالم ببولندا في شهر يونيو المقبل .

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم كل من البحرين والعراق ،وتضم المجموعة الثانية: قطر و السعودية و تونس، بينما تضم المجموعة الثالثة: الكويت و الإمارات و المغرب.

وتنص لوائح كأس العرب على تأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة إلى نصف النهائي بالإضافة إلى أفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني من خلال الأكثر تسجيلا للأهداف. (اليوم السابع)
 
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