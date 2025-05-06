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رياضة
مصر تهزم العراق في كأس العرب لليد
Lebanon 24
06-05-2025
|
23:00
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فاز منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفني مجدى أبو المجد علي نظيره
العراقي
بنتيجة39-31 ،في أول مبارياته في كأس العرب المقام بالكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 أيار الجاري .
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وفضل
اتحاد كرة اليد
بقيادة
خالد فتحي
المشاركة ببطولة كأس العرب بمنتخب الشباب لتحقيق أفضل إعداد ممكن قبل خوض
بطولة العالم
ببولندا في شهر يونيو المقبل .
ويتواجد منتخب مصر في
المجموعة الأولى
التي تضم كل من
البحرين
والعراق ،وتضم
المجموعة الثانية
: قطر و
السعودية
و
تونس
، بينما تضم
المجموعة الثالثة
:
الكويت
و
الإمارات
و
المغرب
.
وتنص لوائح كأس العرب على تأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة إلى نصف النهائي بالإضافة إلى أفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني من خلال الأكثر تسجيلا للأهداف. (اليوم السابع)
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