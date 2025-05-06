مصر تهزم العراق في كأس العرب لليد

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فاز منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفني مجدى أبو المجد علي نظيره بنتيجة39-31 ،في أول مبارياته في كأس العرب المقام بالكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 أيار الجاري .وفضل بقيادة المشاركة ببطولة كأس العرب بمنتخب الشباب لتحقيق أفضل إعداد ممكن قبل خوض ببولندا في شهر يونيو المقبل .ويتواجد منتخب مصر في التي تضم كل من والعراق ،وتضم : قطر و و ، بينما تضم : و و .وتنص لوائح كأس العرب على تأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة إلى نصف النهائي بالإضافة إلى أفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني من خلال الأكثر تسجيلا للأهداف. (اليوم السابع)