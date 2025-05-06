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رياضة

مجموعة مصر.. زامبيا تهزم تنزانيا في أمم أفريقيا للشباب

Lebanon 24
06-05-2025 | 15:30
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فاز منتخب زامبيا تحت 20 سنة على نظيره التنزاني (1 – 0) في المواجهة التي جمعت المنتخبين على ملعب هيئة قناة السويس في إطار الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لكأس أفريقيا للشباب وأدارها الحكم أكليسو جناما من توجو.
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جوزيف سابوبو قائد "شباب تشيبولوبولو" سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع من علامة الجزاء وهو الهدف الأول لبلاده في هذه النسخة بعد أن تعادل سلبياً مع سيراليون ومصر.
بهذه النتيجة رفع المنتخب الزامبي رصيده إلى 5 نقاط وتقدم للمركز الرابع في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن منتخب جنوب أفريقيا الذي يواجه نظيره السيراليوني صاحب المركز الأول برصيد 7 نقاط في التاسعة مساء اليوم ’ بينما تكبد منتخب تنزانيا خسارته الثالثة توالياً في البطولة وبقي في المركز الخامس والأخير. (اليوم السابع)
 
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