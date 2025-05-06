مجموعة مصر.. زامبيا تهزم تنزانيا في أمم أفريقيا للشباب

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فاز منتخب زامبيا تحت 20 سنة على نظيره التنزاني (1 – 0) في المواجهة التي جمعت المنتخبين على ملعب في إطار الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لكأس للشباب وأدارها الحكم أكليسو جناما من .سابوبو قائد "شباب تشيبولوبولو" سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع من علامة الجزاء وهو الهدف الأول لبلاده في هذه النسخة بعد أن تعادل سلبياً مع سيراليون ومصر.بهذه النتيجة رفع المنتخب الزامبي رصيده إلى 5 نقاط وتقدم للمركز الرابع في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن منتخب الذي يواجه نظيره السيراليوني صاحب المركز الأول برصيد 7 نقاط في التاسعة مساء اليوم ’ بينما تكبد منتخب تنزانيا خسارته الثالثة توالياً في البطولة وبقي في والأخير. (اليوم السابع)