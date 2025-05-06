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رياضة

"إنتر" يقهر "برشلونة" في سان سيرو ويتأهّل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
06-05-2025 | 18:33
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تأهّل فريق إنتر ميلان الإيطالي إلى الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على ضيفه برشلونة الإسباني في الوقت الإضافي 4-3 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على إستاد سان سيرو في اياب الدور نصف النهائي.
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وينتظر الفريق الإيطالي الفائز من مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنكليزي التي ستقام في فرنسا اليوم لخوض المباراة النهائية التي ستقام يوم 31 أيار الجاري.
وصعد إنتر ميلان الفائز باللقب 3 مرات آخرها في عام 2010 للمباراة النهائية للمرة السابعة في تاريخه، متفوقاً بنتيجة 7-6 في مجموع المباراتين بعد التعادل بنتيجة 3-3 ذهابا في معقل برشلونة، الأسبوع الماضي.

أما برشلونة فعجز عن التأهل للنهائي الأول بعد 10 سنوات، والتاسع في تاريخه، علما بأنه حقق اللقب 5 مرات آخرها في 2015 على حساب يوفنتوس الإيطالي.

أنهى إنتر ميلان الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما لاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهان أوغلو من ركلة جزاء في الدقيقتين 21 و45.

وقلب برشلونة الطاولة على أصحاب الأرض بثلاثة أهداف في الشوط الثاني سجلها إيريك غارسيا وداني أولمو ورافينيا دياز في الدقائق 54 و60 و87.

لكن إنتر ميلان أدرك التعادل بهدف في توقيت قاتل أحرزه فرانشيسكو أتشيربي في الدقيقة 93، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين.

وبعد مرور 9 دقائق من الشوط الإضافي الأول، سجل دافيد فراتيسي الهدف الرابع لإنتر ميلان، ليرجح كفة الفريق الإيطالي، ويتأهل بعد سيناريو مثير، ليكرر تفوقه للمرة الثانية على برشلونة في الدور قبل النهائي، ويكرر ما فعله في عام 2010.
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