"إنتر" يقهر "برشلونة" في سان سيرو ويتأهّل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

Advertisement

تأهّل فريق إلى الدور النهائي لبطولة بعد تغلبه على ضيفه في الوقت الإضافي 4-3 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على إستاد سان في اياب الدور نصف النهائي.وينتظر الفريق الإيطالي الفائز من مباراة وأرسنال الإنكليزي التي ستقام في اليوم لخوض المباراة النهائية التي ستقام يوم 31 أيار الجاري.وصعد إنتر ميلان الفائز باللقب 3 مرات آخرها في عام 2010 للمباراة النهائية للمرة السابعة في تاريخه، متفوقاً بنتيجة 7-6 في مجموع المباراتين بعد التعادل بنتيجة 3-3 ذهابا في معقل ، الأسبوع الماضي.أما برشلونة فعجز عن التأهل للنهائي الأول بعد 10 سنوات، والتاسع في تاريخه، علما بأنه حقق اللقب 5 مرات آخرها في 2015 على حساب .أنهى إنتر ميلان الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما وهاكان تشالهان من ركلة جزاء في الدقيقتين 21 و45.وقلب برشلونة الطاولة على أصحاب الأرض بثلاثة أهداف في الشوط الثاني سجلها إيريك وداني أولمو ورافينيا دياز في الدقائق 54 و60 و87.لكن إنتر ميلان أدرك التعادل بهدف في توقيت قاتل أحرزه فرانشيسكو أتشيربي في الدقيقة 93، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين.وبعد مرور 9 دقائق من الشوط الإضافي الأول، سجل دافيد فراتيسي الهدف الرابع لإنتر ميلان، ليرجح كفة الفريق الإيطالي، ويتأهل بعد سيناريو مثير، ليكرر تفوقه للمرة الثانية على برشلونة في الدور قبل النهائي، ويكرر ما فعله في عام 2010.