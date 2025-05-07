نجم برشلونة يكشف المتهم في السقوط أمام إنتر ووداع دوري الأبطال

بينما يوجه غالبية البرشلونيين أصابع الاتهام لحكم الساحة البولندي سيمون مارشينياك في خسارة فريقهم أمام ليلة الأمس، أشار ؛ مدافع البرسا، لشخص آخر تمامًا.

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فأمس الثلاثاء، ودع البرسا من دور نصف النهائي بالهزيمة أمام النيراتزوري برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الأشواط الإضافية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (3-3)، وهي النتيجة نفسها التي انتهى بها لقاء الذهاب في مونتجويك.



لكن المباراة شهدت بعض الجدل التحكيمي، إذ يرى الفريق الكتالوني أن فريقهم كان يستحق ضربة جزاء في الشوط الأول، إثر لمسة يد، بجانب وقوع خطأ لصالح فريقهم قبل إحراز فرانشيسكو أتشيربي هدف التعادل الثالث في الدقيقة 3+90، وغيرها من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

عقب نهاية المباراة المثيرة، قال غارسيا: "الجميع يعلم ما حدث من هذا الحكم في آخر مرة جئنا إلى هنا (استاد سان سيرو)، أنا لا أضع ما فعله الحكم عذرًا أمام هزيمتنا، فقد سجل إنتر علينا ستة أهداف، لكن يجب أن نفتخر بالجماهير واللاعبين".



وأضاف: "لم يثق بنا أحد في الموسم الجاري، لكن جاء معنا 4000 شخصًا إلى وهتفوا لنا، انظروا لتلك الحالة التي خلقناها، والآن أمامنا الدوري لإسعاد هؤلاء".



مدافع تابع: " قاسية معنا جدًا، بدأنا الإياب وإنتر تقدم من جديد 2-0 كما حدث في الذهاب، لكن لأن شخصية برشلونة لا تصدق، تمكنا من العودة، وبعد ذلك لا أعرف ما يحدث في هذا الملعب، لقد أتيت ثلاث مرات وفي الثلاث مرات لأسباب خارجة عن إرادتنا لم يحالفنا الحظ!".



لم يذكر لاعب البلوغرانا الاسم المعني بتصريح "الجميع يعلم ما حدث من هذا الحكم في آخر مرة جئنا إلى هنا"، لكن الأكيد هو أن مارشينياك بعيد عن هذا الاتهام..



بحسب شبكة "ريليفو" فإن الحكم البولندي لم يدر أي مباراة من الأساس لبرشلونة أمام إنتر على ، إنما فعل مرتين على استاد ، دون جدل تحكيمي كبير، بل كان الجانب الأكثر غضبًا.



أما آخر مباراة خاضها غارسيا مع برشلونة على فكانت في الرابع من تشرين الاول 2022 بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، وحسمها إنتر لصالحه بهدف نظيف.



لكن لم يكن مارشينياك هو حكم الساحة في تلك المواجهة، إنما السلوفيني سلافكو فينسيتش.



ويبدو أن صاحب الـ24 عامًا يشير بأصابع الاتهام للهولندي بول فان بوكيل؛ حكم الفيديو المساعد في لقاء ليلة أمس، وهو نفسه من تولى مسؤولية تقنية الفيديو في لقاء تشرين الاول 2022 أمام إنتر..



برشلونة وقتها لم يتهم حكم الساحة "فينسيتش" بهزيمته (1-0)، إنما اتهم بول فان بوكيل، زاعمًا تغاضيه عن تنبيه الأول بشأن ضربة جزاء لصالحه، وكذلك واقعة عدم طرد هاكان تشالهان بعد تدخل عنيف على . (goal)