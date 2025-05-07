"عملية احتيال" تهدد خطوة أنشيلوتي

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ضربة جديدة تلقاها ملف تعاقد مع مدرب ، مما يضع الكثير من الشكوك حول مصير المخضرم هذا الصيف.أيام أنشيلوتي مع تبدو معدودة للغاية، وذلك بعد الخروج من أمام ، وخسارة ملك ضد ، وهو ما يجعله على أعتاب مغادرة الفريق، وسط أنباء حول قدوم ألونسو بدلًا منه.البرازيل كانت من ضمن الوجهات المحتملة لأنشيلوتي، ولكن الأنباء تضاربت حول انهيار المفاوضات من ناحية، وتدخل رئيس ريال لمطالبة البرازيل بتأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم من ناحية أخرى.صحيفة "آس" قالت إن بعض المحلية في البرازيل، أكدت أن هناك مشكلة تواجه أي صفقة محتملة بين السيليساو ومدرب ريال .ويرجع ذلك إلى إمكانية إقالة إيدنالدو رودريغيز البرازيلي، بسبب وجود شبهات حول قيامه بأنشطة غير قانونية خلال انتخابات الرئاسة السابقة.وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الفيدرالية في البرازيل، قررت فتح التحقيق ضد الرئيس المتهم بتغيير القواعد للمؤسسة بطريقة غير شفافة.وتم العثور كذلك على أدلة تؤكد هذا الاحتيال، في وثيقة سبق أن برأته من أي مسؤولية وأعادته إلى منصبه قبل ثلاثة أشهر.وكانت الوثيقة المذكورة قد وقع عليها رئيس الاتحاد البرازيلي الحالي وكذلك السابق وهو روجيريو كابوكلو، ونواب رئيس الكيان أنطونيو كارلوس نونيس وفرناندو سارني وجوستافو فيخو وكاستيلار جيماريش نيتو، بهدف إنهاء النزاعات بينهم ومنع أي تدخلات مستقبلية.وتبين في النهاية أنه تم تزوير توقيع أحد المشاركين في هذه الوثيقة وهو أنطونيو نونيس، الذي لم تكن لديه الظروف الجسدية أو المعرفية للتعبير عن قبوله على أي شروط موجودة. (goal)