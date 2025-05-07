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رياضة

"عملية احتيال" تهدد خطوة أنشيلوتي

Lebanon 24
07-05-2025 | 02:44
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ضربة جديدة تلقاها ملف تعاقد البرازيل مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، مما يضع الكثير من الشكوك حول مصير الإيطالي المخضرم هذا الصيف.
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أيام أنشيلوتي مع ريال تبدو معدودة للغاية، وذلك بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال، وخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة، وهو ما يجعله على أعتاب مغادرة الفريق، وسط أنباء حول قدوم تشابي ألونسو بدلًا منه.

البرازيل كانت من ضمن الوجهات المحتملة لأنشيلوتي، ولكن الأنباء تضاربت حول انهيار المفاوضات من ناحية، وتدخل فلورنتينو بيريز رئيس ريال لمطالبة البرازيل بتأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم من ناحية أخرى.

صحيفة "آس" الإسبانية قالت إن بعض وسائل الإعلام المحلية في البرازيل، أكدت أن هناك مشكلة تواجه أي صفقة محتملة بين السيليساو ومدرب ريال مدريد.

ويرجع ذلك إلى إمكانية إقالة إيدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي، بسبب وجود شبهات حول قيامه بأنشطة غير قانونية خلال انتخابات الرئاسة السابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل، قررت فتح التحقيق ضد الرئيس المتهم بتغيير القواعد الانتخابية للمؤسسة بطريقة غير شفافة.

وتم العثور كذلك على أدلة تؤكد هذا الاحتيال، في وثيقة سبق أن برأته من أي مسؤولية وأعادته إلى منصبه قبل ثلاثة أشهر.

وكانت الوثيقة المذكورة قد وقع عليها رئيس الاتحاد البرازيلي الحالي وكذلك السابق وهو روجيريو كابوكلو، ونواب رئيس الكيان أنطونيو كارلوس نونيس وفرناندو سارني وجوستافو فيخو وكاستيلار جيماريش نيتو، بهدف إنهاء النزاعات بينهم ومنع أي تدخلات مستقبلية.

وتبين في النهاية أنه تم تزوير توقيع أحد المشاركين في هذه الوثيقة وهو أنطونيو نونيس، الذي لم تكن لديه الظروف الجسدية أو المعرفية للتعبير عن قبوله على أي شروط موجودة. (goal)
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