24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
11
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هكذا علّق مدرب برشلونة على الخسارة القاسية
Lebanon 24
07-05-2025
|
04:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
عبر
هانز فليك
،
المدير الفني
لبرشلونة، عن حزنه وفخره بعد خروج فريقه من نصف نهائي
دوري أبطال أوروبا
، على يد
إنتر
ميلان
، عقب الخسارة بنتيجة (4-3) في مباراة الإياب على
ملعب جوزيبي مياتزا
، مساء الثلاثاء، فيما أبدى شكواه من التحكيم.
Advertisement
ورغم خيبة الأمل، شدد
فليك
على فخره بما قدمه لاعبوه طوال اللقاء، مؤكدًا أن الفريق سيعود الموسم المقبل أكثر قوة وطموحًا لمواصلة الحلم
الأوروبي
.
وقال فليك، في تصريحات لشبكة "موفيستار"، "أنا محبط بطبيعة الحال، لكن ليس من اللاعبين ولا من أدائهم. لقد بذلوا كل ما لديهم وحاولوا بكل الطرق. هذه هي
كرة القدم
لقد خرجنا اليوم، لكننا سنحاول مجددًا العام المقبل وسنسعى لإسعاد النادي وجماهيرنا".
وأضاف مدرب
برشلونة
مشيدًا بخصمه: "علينا أن نتذكر أن إنتر ميلان فريق كبير أيضًا. يدافع بصورة ممتازة ولديه مهاجمين جيدين، كما يمتلك قدرة مميزة على الاحتفاظ بالكرة وتطبيق خططه بانسجام واضح".
وفيما يتعلق بحكم المباراة البولندي
سيمون مارشينياك
، علّق فليك قائلًا: "لا أريد الحديث كثيرًا عن الحكم، لكن شعوري أن كل قرار كان بنسبة 50-50 ذهب لصالحهم. هذه هي الأمور كما حدثت". (كووورة)
مواضيع ذات صلة
مدرب برشلونة مستاء: هذا الأمر غير مقبول
Lebanon 24
مدرب برشلونة مستاء: هذا الأمر غير مقبول
07/05/2025 13:01:15
07/05/2025 13:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسارة البرتغال أمام الدنمارك.. هكذا علّق رونالدو
Lebanon 24
بعد خسارة البرتغال أمام الدنمارك.. هكذا علّق رونالدو
07/05/2025 13:01:15
07/05/2025 13:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في لقاء سيلتا فيغو.. مدرب برشلونة يحتفظ بلامين جمال على دكة البدلاء
Lebanon 24
في لقاء سيلتا فيغو.. مدرب برشلونة يحتفظ بلامين جمال على دكة البدلاء
07/05/2025 13:01:15
07/05/2025 13:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تقديم موعد مباراة بلد الوليد.. مدرب برشلونة "غاضب"
Lebanon 24
بعد تقديم موعد مباراة بلد الوليد.. مدرب برشلونة "غاضب"
07/05/2025 13:01:15
07/05/2025 13:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"عملية احتيال" تهدد خطوة أنشيلوتي
Lebanon 24
"عملية احتيال" تهدد خطوة أنشيلوتي
02:44 | 2025-05-07
07/05/2025 02:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بياستري يُشعل ميامي: فوز ثالث تواليًا وصعود ماكلارين إلى القمة
Lebanon 24
بياستري يُشعل ميامي: فوز ثالث تواليًا وصعود ماكلارين إلى القمة
01:00 | 2025-05-07
07/05/2025 01:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم برشلونة يكشف المتهم في السقوط أمام إنتر ووداع دوري الأبطال
Lebanon 24
نجم برشلونة يكشف المتهم في السقوط أمام إنتر ووداع دوري الأبطال
00:18 | 2025-05-07
07/05/2025 12:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تهزم العراق في كأس العرب لليد
Lebanon 24
مصر تهزم العراق في كأس العرب لليد
23:00 | 2025-05-06
06/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنتر" يقهر "برشلونة" في سان سيرو ويتأهّل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
"إنتر" يقهر "برشلونة" في سان سيرو ويتأهّل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
18:33 | 2025-05-06
06/05/2025 06:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد غياب... ملكة جمال لبنان السابقة تُفاجىء متابعيها: أصبحت مستشارة لدى السيّدة الأولى
Lebanon 24
بعد غياب... ملكة جمال لبنان السابقة تُفاجىء متابعيها: أصبحت مستشارة لدى السيّدة الأولى
10:02 | 2025-05-06
06/05/2025 10:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... أوّل إطلالة لابنة وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة الراحل
Lebanon 24
بالصورة... أوّل إطلالة لابنة وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة الراحل
10:08 | 2025-05-06
06/05/2025 10:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد غير مألوف... دولارات تتطاير في الهواء في منطقة لبنانيّة!
Lebanon 24
مشهد غير مألوف... دولارات تتطاير في الهواء في منطقة لبنانيّة!
09:02 | 2025-05-06
06/05/2025 09:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان إلى المحاكمة... هذه تهمته
Lebanon 24
محمد رمضان إلى المحاكمة... هذه تهمته
08:06 | 2025-05-06
06/05/2025 08:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"قلت نعم"... ممثلة لبنانية شهيرة تعلن خطوبتها (صور)
Lebanon 24
"قلت نعم"... ممثلة لبنانية شهيرة تعلن خطوبتها (صور)
14:20 | 2025-05-06
06/05/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:44 | 2025-05-07
"عملية احتيال" تهدد خطوة أنشيلوتي
01:00 | 2025-05-07
بياستري يُشعل ميامي: فوز ثالث تواليًا وصعود ماكلارين إلى القمة
00:18 | 2025-05-07
نجم برشلونة يكشف المتهم في السقوط أمام إنتر ووداع دوري الأبطال
23:00 | 2025-05-06
مصر تهزم العراق في كأس العرب لليد
18:33 | 2025-05-06
"إنتر" يقهر "برشلونة" في سان سيرو ويتأهّل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
15:30 | 2025-05-06
مجموعة مصر.. زامبيا تهزم تنزانيا في أمم أفريقيا للشباب
فيديو
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
Lebanon 24
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
09:57 | 2025-05-05
07/05/2025 13:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
07/05/2025 13:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
07/05/2025 13:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24