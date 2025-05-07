هكذا علّق مدرب برشلونة على الخسارة القاسية

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عبر ، لبرشلونة، عن حزنه وفخره بعد خروج فريقه من نصف نهائي ، على يد ، عقب الخسارة بنتيجة (4-3) في مباراة الإياب على ، مساء الثلاثاء، فيما أبدى شكواه من التحكيم.‎ورغم خيبة الأمل، شدد على فخره بما قدمه لاعبوه طوال اللقاء، مؤكدًا أن الفريق سيعود الموسم المقبل أكثر قوة وطموحًا لمواصلة الحلم .وقال فليك، في تصريحات لشبكة "موفيستار"، "أنا محبط بطبيعة الحال، لكن ليس من اللاعبين ولا من أدائهم. لقد بذلوا كل ما لديهم وحاولوا بكل الطرق. هذه هي لقد خرجنا اليوم، لكننا سنحاول مجددًا العام المقبل وسنسعى لإسعاد النادي وجماهيرنا".‎وأضاف مدرب مشيدًا بخصمه: "علينا أن نتذكر أن إنتر ميلان فريق كبير أيضًا. يدافع بصورة ممتازة ولديه مهاجمين جيدين، كما يمتلك قدرة مميزة على الاحتفاظ بالكرة وتطبيق خططه بانسجام واضح".‎وفيما يتعلق بحكم المباراة البولندي ، علّق فليك قائلًا: "لا أريد الحديث كثيرًا عن الحكم، لكن شعوري أن كل قرار كان بنسبة 50-50 ذهب لصالحهم. هذه هي الأمور كما حدثت". (كووورة)