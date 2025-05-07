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رياضة

هكذا علّق مدرب برشلونة على الخسارة القاسية

Lebanon 24
07-05-2025 | 04:12
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عبر هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، عن حزنه وفخره بعد خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على يد إنتر ميلان، عقب الخسارة بنتيجة (4-3) في مباراة الإياب على ملعب جوزيبي مياتزا، مساء الثلاثاء، فيما أبدى شكواه من التحكيم.
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‎ورغم خيبة الأمل، شدد فليك على فخره بما قدمه لاعبوه طوال اللقاء، مؤكدًا أن الفريق سيعود الموسم المقبل أكثر قوة وطموحًا لمواصلة الحلم الأوروبي.

وقال فليك، في تصريحات لشبكة "موفيستار"، "أنا محبط بطبيعة الحال، لكن ليس من اللاعبين ولا من أدائهم. لقد بذلوا كل ما لديهم وحاولوا بكل الطرق. هذه هي كرة القدم لقد خرجنا اليوم، لكننا سنحاول مجددًا العام المقبل وسنسعى لإسعاد النادي وجماهيرنا".
 
‎وأضاف مدرب برشلونة مشيدًا بخصمه: "علينا أن نتذكر أن إنتر ميلان فريق كبير أيضًا. يدافع بصورة ممتازة ولديه مهاجمين جيدين، كما يمتلك قدرة مميزة على الاحتفاظ بالكرة وتطبيق خططه بانسجام واضح".

‎وفيما يتعلق بحكم المباراة البولندي سيمون مارشينياك، علّق فليك قائلًا: "لا أريد الحديث كثيرًا عن الحكم، لكن شعوري أن كل قرار كان بنسبة 50-50 ذهب لصالحهم. هذه هي الأمور كما حدثت". (كووورة)
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