بسبب سوء النتائج.. الزمالك يعلن إقالة مدربه

Advertisement

أعلن ، الأربعاء، إقالة مدربه جوزيه بيسيرو بعد تراجع نتائج الفريق في .في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "اتفاق بين وجوزيه بيسيرو على فك الارتباط بالتراضي"، وذلك في إشارة إلى إنهاء التعاقد بين الطرفين دون خلافات.وتأتي إقالة بيسيرو في ظل الأداء المتراجع للفريق، حيث يحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، متأخرا بفارق سبع نقاط عن المتصدر بيراميدز، وست نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي. (سكاي نيوز عربية)