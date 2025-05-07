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رياضة

بسبب سوء النتائج.. الزمالك يعلن إقالة مدربه

Lebanon 24
07-05-2025 | 07:00
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أعلن نادي الزمالك المصري، الأربعاء، إقالة مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري الممتاز لكرة القدم.
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وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "اتفاق بين الزمالك وجوزيه بيسيرو على فك الارتباط بالتراضي"، وذلك في إشارة إلى إنهاء التعاقد بين الطرفين دون خلافات.

وتأتي إقالة بيسيرو في ظل الأداء المتراجع للفريق، حيث يحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، متأخرا بفارق سبع نقاط عن المتصدر بيراميدز، وست نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي. (سكاي نيوز عربية) 
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