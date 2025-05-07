من هي ملكة جمال دوري أبطال أوروبا؟

خلال إياب نصف نهائي بين وبرشلونة، والتي انتهت بفوز مثير للإنتر بنتيجة 4-3 بعد امتدادها لـ120 دقيقة، لم يكن الأداء الكروي وحده محط الأنظار، بل أيضاً الظهور اللافت للمذيعة الألبانية موراتي.موراتي، المذيعة في قناة TNT Sports، جذبت اهتمام الجماهير بإطلالتها في ملعب المباراة، لتصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لقّبها المتابعون بـ" "، وسط دعوات لحضورها المباراة النهائية المرتقبة في 31 أيار.

إيفا، البالغة من العمر 29 عامًا، ليست فقط إعلامية بارزة، بل تحمل خلفية متعددة: درست القانون، وعملت سابقًا في مجال التمثيل وعرض الأزياء، قبل أن تلمع في مجال ، خصوصًا بتغطيتها المتواصلة لمباريات أبطال ، ومتابعة أكثر من 1.2 مليون شخص لها على إنستغرام يعكس شعبيتها المتزايدة.