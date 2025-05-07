23
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
من هي ملكة جمال دوري أبطال أوروبا؟
Lebanon 24
07-05-2025
|
08:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال إياب نصف نهائي
دوري أبطال أوروبا
بين
إنتر
ميلان
وبرشلونة، والتي انتهت بفوز مثير للإنتر بنتيجة 4-3 بعد امتدادها لـ120 دقيقة، لم يكن الأداء الكروي وحده محط الأنظار، بل أيضاً الظهور اللافت للمذيعة الألبانية
إيفا
موراتي.
Advertisement
موراتي، المذيعة في قناة TNT Sports، جذبت اهتمام الجماهير بإطلالتها في ملعب المباراة، لتصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لقّبها المتابعون بـ"
ملكة جمال
دوري الأبطال
"، وسط دعوات لحضورها المباراة النهائية المرتقبة في 31 أيار.
إيفا، البالغة من العمر 29 عامًا، ليست فقط إعلامية بارزة، بل تحمل خلفية متعددة: درست القانون، وعملت سابقًا في مجال التمثيل وعرض الأزياء، قبل أن تلمع في مجال
الإعلام الرياضي
، خصوصًا بتغطيتها المتواصلة لمباريات
دوري
أبطال
أوروبا
، ومتابعة أكثر من 1.2 مليون شخص لها على إنستغرام يعكس شعبيتها المتزايدة.
مواضيع ذات صلة
"يويفا" يطرد ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا!
Lebanon 24
"يويفا" يطرد ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا!
07/05/2025 18:34:38
07/05/2025 18:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
آرسنال يقصي ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا للسيدات
Lebanon 24
آرسنال يقصي ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا للسيدات
07/05/2025 18:34:38
07/05/2025 18:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنتر" يقهر "برشلونة" في سان سيرو ويتأهّل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
"إنتر" يقهر "برشلونة" في سان سيرو ويتأهّل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
07/05/2025 18:34:38
07/05/2025 18:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
صافرة فرنسية تدير قمة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
صافرة فرنسية تدير قمة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا
07/05/2025 18:34:38
07/05/2025 18:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
المرأة
تابع
قد يعجبك أيضاً
عندما بكت برشلونة... وابتسمت "الأفاعي"
Lebanon 24
عندما بكت برشلونة... وابتسمت "الأفاعي"
11:18 | 2025-05-07
07/05/2025 11:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تشيزني: يجب ألا نتخذ الحكم مبررا للخسارة
Lebanon 24
تشيزني: يجب ألا نتخذ الحكم مبررا للخسارة
10:24 | 2025-05-07
07/05/2025 10:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كمين لـ"القسام"... وقتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
كمين لـ"القسام"... وقتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيليّ
09:13 | 2025-05-07
07/05/2025 09:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب سوء النتائج.. الزمالك يعلن إقالة مدربه
Lebanon 24
بسبب سوء النتائج.. الزمالك يعلن إقالة مدربه
07:00 | 2025-05-07
07/05/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علّق مدرب برشلونة على الخسارة القاسية
Lebanon 24
هكذا علّق مدرب برشلونة على الخسارة القاسية
04:12 | 2025-05-07
07/05/2025 04:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب "فتحة" فستانها .. جورجينا رودريغيز تتعرّض لموقف محرج شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "فتحة" فستانها .. جورجينا رودريغيز تتعرّض لموقف محرج شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
02:47 | 2025-05-07
07/05/2025 02:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
على كرسي متحرك ولم يغادر منزله منذ عامين.. هذا ما حلّ بهذا الفنان الشهير (صورة)
Lebanon 24
على كرسي متحرك ولم يغادر منزله منذ عامين.. هذا ما حلّ بهذا الفنان الشهير (صورة)
03:16 | 2025-05-07
07/05/2025 03:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"كتير اوفر بوتكس كانت أحلى".. فنانة شهيرة تُفاجئ متابعيها بملامح مختلفة كليًا (فيديو)
Lebanon 24
"كتير اوفر بوتكس كانت أحلى".. فنانة شهيرة تُفاجئ متابعيها بملامح مختلفة كليًا (فيديو)
23:00 | 2025-05-06
06/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قلت نعم"... ممثلة لبنانية شهيرة تعلن خطوبتها (صور)
Lebanon 24
"قلت نعم"... ممثلة لبنانية شهيرة تعلن خطوبتها (صور)
14:20 | 2025-05-06
06/05/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبره بـ 10 سنوات: نسرين طافش تنشر صورا جديدة لزوجها.. هذا ما كان يفعله
Lebanon 24
تكبره بـ 10 سنوات: نسرين طافش تنشر صورا جديدة لزوجها.. هذا ما كان يفعله
03:38 | 2025-05-07
07/05/2025 03:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:18 | 2025-05-07
عندما بكت برشلونة... وابتسمت "الأفاعي"
10:24 | 2025-05-07
تشيزني: يجب ألا نتخذ الحكم مبررا للخسارة
09:13 | 2025-05-07
كمين لـ"القسام"... وقتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيليّ
07:00 | 2025-05-07
بسبب سوء النتائج.. الزمالك يعلن إقالة مدربه
04:12 | 2025-05-07
هكذا علّق مدرب برشلونة على الخسارة القاسية
02:44 | 2025-05-07
"عملية احتيال" تهدد خطوة أنشيلوتي
فيديو
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
Lebanon 24
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
09:57 | 2025-05-05
07/05/2025 18:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
07/05/2025 18:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
07/05/2025 18:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24