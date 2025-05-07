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رياضة

من هي ملكة جمال دوري أبطال أوروبا؟

Lebanon 24
07-05-2025 | 08:12
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خلال إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين إنتر ميلان وبرشلونة، والتي انتهت بفوز مثير للإنتر بنتيجة 4-3 بعد امتدادها لـ120 دقيقة، لم يكن الأداء الكروي وحده محط الأنظار، بل أيضاً الظهور اللافت للمذيعة الألبانية إيفا موراتي.
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موراتي، المذيعة في قناة TNT Sports، جذبت اهتمام الجماهير بإطلالتها في ملعب المباراة، لتصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لقّبها المتابعون بـ"ملكة جمال دوري الأبطال"، وسط دعوات لحضورها المباراة النهائية المرتقبة في 31 أيار.
 
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إيفا، البالغة من العمر 29 عامًا، ليست فقط إعلامية بارزة، بل تحمل خلفية متعددة: درست القانون، وعملت سابقًا في مجال التمثيل وعرض الأزياء، قبل أن تلمع في مجال الإعلام الرياضي، خصوصًا بتغطيتها المتواصلة لمباريات دوري أبطال أوروبا، ومتابعة أكثر من 1.2 مليون شخص لها على إنستغرام يعكس شعبيتها المتزايدة.
 
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