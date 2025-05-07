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رياضة

"حبسني واعتدى عليّ جسديًا"... ممثلة إباحية تتهم لاعبًا شهيرًا باغتصابها!

Lebanon 24
07-05-2025 | 14:15
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اتهمت ممثلة الأفلام الإباحية تشارلوت لافيش، لاعب إنتر ميلان الإيطالي ماركوس تورام، باغتصابها واحتجازها، وذلك في منشور عبر حسابها على "تيك توك"، نشرته قبل ساعات من مباراة فريقه أمام برشلونة، التي انتهت بفوز إنتر 4-3 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.
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وظهرت لافيش في مقطع مصوَّر وهي تعرض كدمات على جسدها، متهمة اللاعب الدولي الفرنسي بالاعتداء الجسدي والجنسي عليها، إذ قالت وهي تكشف بعض الكدمات في جسدها: حبسني ماركوس في منزله وأخذ جواز سفري وحقائبي واعتدى عليّ جسدياً واغتصبني، وعندما عرف أنني صورته وهو يقوم بضربي، قام بأخذ هاتفي عنوة وحذف الفيديو.

ولم يعلق تورام، ابن النجم الأسطوري ماركوس، على الاتهامات التي ساقتها لافيش، كما التزم إنتر ميلان الصمت.

وظهرت تشارلوت في حوار مع صحيفة "لو باريزيان" صبيحة الثلاثاء للحديث عن تفاصيل اتهامها، إذ قالت: هل يعني ما أفعله أنه من الممكن اغتصابي؟ لا أريد السكوت عن ما فعلته الشرطة معي.

وتعود القصة إلى أواخر عام 2022 عندما كان ماركوس تورام يلعب مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وبعد تقدمها بالشكوى أغلقت الشرطة الألمانية القضية لعدم كفاية الأدلة.

وردت جاكلين لافوت-هايك في بيان على التصريحات قالت من خلاله إن القضية تم إغلاقها وإن موكلها يحتفظ بحق الرد في اتخاذ إجراء قانوني تجاه تلك المزاعم.

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