الزمالك يُعيّن مدربًا جديدًا للفريق خلفًا لبيسيرو... من هو؟

أعلن يوم الأربعاء تعاقده مع المدرب أيمن لتولي قيادة الفريق حتى نهاية الموسم، خلفًا للبرتغالي جوزيه بيسيرو الذي تم إقالته في وقت سابق.

وكان الرمادي قد درب أسوان وسيراميكا ، حيث خاض مع الأخير 60 مباراة حقق خلالها 23 فوزًا و17 تعادلًا، بينما تكبد 29 هزيمة.

وقال في بيان عبر مركزه الإعلامي: "وقع أيمن الرمادي على عقد تدريب الفريق في جلسة مع مسؤولي النادي، ليبدأ مهام عمله رسميًا مع الفريق اعتبارًا ."

ويستعد الزمالك لملاقاة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز المتصدر و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.