Advertisement

رياضة

الزمالك يُعيّن مدربًا جديدًا للفريق خلفًا لبيسيرو... من هو؟

Lebanon 24
07-05-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1357259-638822594134620812.png
Doc-P-1357259-638822594134620812.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلن نادي الزمالك المصري يوم الأربعاء تعاقده مع المدرب أيمن الرمادي لتولي قيادة الفريق حتى نهاية الموسم، خلفًا للبرتغالي جوزيه بيسيرو الذي تم إقالته في وقت سابق.

وكان الرمادي قد درب أسوان وسيراميكا كليوباترا، حيث خاض مع الأخير 60 مباراة حقق خلالها 23 فوزًا و17 تعادلًا، بينما تكبد 29 هزيمة.

وقال الزمالك في بيان عبر مركزه الإعلامي: "وقع أيمن الرمادي على عقد تدريب الفريق في جلسة مع مسؤولي النادي، ليبدأ مهام عمله رسميًا مع الفريق اعتبارًا من اليوم."

ويستعد الزمالك لملاقاة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز المتصدر و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
يوفنتوس يقيل موتا ويعين مدربا جديدا
lebanon 24
08/05/2025 08:59:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب سوء النتائج.. الزمالك يعلن إقالة مدربه
lebanon 24
08/05/2025 08:59:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي ينهي مهام رئيس الوزراء كمال المدوري ويعين سارة الزعفراني زنزري خلفا له (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/05/2025 08:59:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: زيلينسكي يعيّن فريقا من المفاوضين لمحادثات سلام محتملة مع روسيا
lebanon 24
08/05/2025 08:59:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:35 | 2025-05-08
17:53 | 2025-05-07
16:23 | 2025-05-07
14:15 | 2025-05-07
11:52 | 2025-05-07
11:18 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24