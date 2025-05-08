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رياضة

بعد الانتقادات الكبيرة.. حكم مباراة إنتر ميلان وبرشلونة يرد

Lebanon 24
08-05-2025 | 00:35
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رد الحكم الدولي البولندي شيمون مارتسينياك على الانتقادات التي واجهها بعد إدارته المباراة المثيرة بين فريق إنتر ميلان الإيطالي وضيفه برشلونة الإسباني، في دوري أبطال أوروبا.
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وانتزع إنتر ميلان الفوز من ضيفه برشلونة (4-3) في مباراة مثيرة جمعتهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بمدينة ميلانو، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وواجه شيمون مارتسينياك انتقادات من الإعلام الإسباني، ومن قبل الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، بسبب عدة قرارات جدلية في المباراة.

كما انتقد نجم برشلونة بيدري، أداء الحكم البولندي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عليه إعادة النظر في الاعتماد عليه.

قال مارتسينياك، في تصريحات نقلها موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي: "التعليقات سخيفة، ماذا عساي أن أقول عن هذه التعليقات السخيفة؟".

وأوضح: "لم أظلم أحدا، كان هدف إنتر الثالث صحيحا تماما".

وتطرق الحكم البولندي للحديث عن احتمالية اتخاذ نادي برشلونة إجراء ضده، حيث أتم تصريحاته قائلا: "أنا مستعد لأي شيء".
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