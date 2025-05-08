بعد الانتقادات الكبيرة.. حكم مباراة إنتر ميلان وبرشلونة يرد

رد البولندي على الانتقادات التي واجهها بعد إدارته المباراة المثيرة بين فريق وضيفه ، في .

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وانتزع إنتر ميلان الفوز من ضيفه (4-3) في مباراة مثيرة جمعتهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب " " بمدينة ، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال .



وواجه شيمون مارتسينياك انتقادات من الإعلام الإسباني، ومن قبل الألماني لفريق برشلونة، بسبب عدة قرارات جدلية في المباراة.



كما انتقد نجم برشلونة ، أداء الحكم البولندي، مشيرا إلى أن "يويفا" عليه إعادة النظر في الاعتماد عليه.



قال مارتسينياك، في تصريحات نقلها موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي: "التعليقات سخيفة، ماذا عساي أن أقول عن هذه التعليقات السخيفة؟".



وأوضح: "لم أظلم أحدا، كان هدف إنتر الثالث صحيحا تماما".



وتطرق الحكم البولندي للحديث عن احتمالية اتخاذ إجراء ضده، حيث أتم تصريحاته قائلا: "أنا مستعد لأي شيء".