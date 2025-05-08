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رياضة
بعد الانتقادات الكبيرة.. حكم مباراة إنتر ميلان وبرشلونة يرد
Lebanon 24
08-05-2025
|
00:35
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الحكم الدولي
البولندي
شيمون مارتسينياك
على الانتقادات التي واجهها بعد إدارته المباراة المثيرة بين فريق
إنتر
ميلان
الإيطالي
وضيفه
برشلونة الإسباني
، في
دوري أبطال أوروبا
.
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وانتزع إنتر ميلان الفوز من ضيفه
برشلونة
(4-3) في مباراة مثيرة جمعتهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "
جيوزيبي مياتزا
" بمدينة
ميلانو
، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال
أوروبا
لكرة القدم
.
وواجه شيمون مارتسينياك انتقادات من الإعلام الإسباني، ومن قبل الألماني
هانز فليك
المدير الفني
لفريق برشلونة، بسبب عدة قرارات جدلية في المباراة.
كما انتقد نجم برشلونة
بيدري
، أداء الحكم البولندي، مشيرا إلى أن
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
"يويفا" عليه إعادة النظر في الاعتماد عليه.
قال مارتسينياك، في تصريحات نقلها موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي: "التعليقات سخيفة، ماذا عساي أن أقول عن هذه التعليقات السخيفة؟".
وأوضح: "لم أظلم أحدا، كان هدف إنتر الثالث صحيحا تماما".
وتطرق الحكم البولندي للحديث عن احتمالية اتخاذ
نادي برشلونة
إجراء ضده، حيث أتم تصريحاته قائلا: "أنا مستعد لأي شيء".
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