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رياضة
أرتيتا: أرسنال كان أفضل فريق في دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
08-05-2025
|
03:08
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قال ميكيل أرتيتا،
المدير الفني
لفريق
أرسنال
الإنجليزي
لكرة القدم
، إن فريقه كان الأفضل في
دوري أبطال أوروبا
هذا الموسم رغم الخسارة أمام
باريس سان جيرمان
في الدور قبل النهائي من المسابقة.
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وخسر أرسنال 1 - 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعدما فاز
سان جيرمان
في مباراة الإياب التي أقيمت الأربعاء في
باريس
2 - 1.
وتقدم سان جيرمان بهدفين سجلهما
فابيان رويز
وأشرف حكيمي، قبل أن يقلص
بوكايو ساكا
الفارق.
وفي حديث لـ"تي إن تي سبورتس"، قال أرتيتا: "مما رأيته، لا أعتقد أنه يوجد فرق أفضل منا في المسابقة حتى الآن، ولكننا خرجنا".
وأضاف:"أعتقد أننا نستحق أكثر بكثير من المباراتين".
وأردف: "عندما تنظر للمباراتين فإن أفضل لاعب في فريق سان جيرمان بالملعب كان حارس المرمى، كان هو من صنع الفارق لسان جيرمان في المواجهتين".
وأكد: "كنا قريبين جدا، أقرب بكثير مما تظهره نتيجة المباراة، لكن للأسف خرجنا. أنا فخور جدا باللاعبين".
وأوضح: "هناك دائما شيء إضافي تحتاجه ليكون في صالحك في مثل هذه البطولات، لكنه لم يكن كذلك. كنا قريبين جدا، وعلى مدار فترات طويلة من كلا المباراتين كنا أفضل منهم بكثير، لكننا لم نتأهل، وهذا يجب أن يكون مؤلما".
وأكمل: "إذا أردت الفوز بهذه البطولة، يجب أن تدرك هذا. هناك أمور معينة تقع على عاتقنا. لا ينبغي أن نكتفي بتفهم أننا خرجنا، فهذه ليست الطريقة التي أنظر بها إلى الأمور".
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