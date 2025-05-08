Advertisement

رياضة

أرتيتا: أرسنال كان أفضل فريق في دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
08-05-2025 | 03:08
A-
A+
Doc-P-1357412-638822958223345816.jpg
Doc-P-1357412-638822958223345816.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه كان الأفضل في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم رغم الخسارة أمام باريس سان جيرمان في الدور قبل النهائي من المسابقة.
Advertisement


وخسر أرسنال 1 - 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعدما فاز سان جيرمان في مباراة الإياب التي أقيمت الأربعاء في باريس 2 - 1.

وتقدم سان جيرمان بهدفين سجلهما فابيان رويز وأشرف حكيمي، قبل أن يقلص بوكايو ساكا الفارق.

وفي حديث لـ"تي إن تي سبورتس"، قال أرتيتا: "مما رأيته، لا أعتقد أنه يوجد فرق أفضل منا في المسابقة حتى الآن، ولكننا خرجنا".

وأضاف:"أعتقد أننا نستحق أكثر بكثير من المباراتين".

وأردف: "عندما تنظر للمباراتين فإن أفضل لاعب في فريق سان جيرمان بالملعب كان حارس المرمى، كان هو من صنع الفارق لسان جيرمان في المواجهتين".
وأكد: "كنا قريبين جدا، أقرب بكثير مما تظهره نتيجة المباراة، لكن للأسف خرجنا. أنا فخور جدا باللاعبين".

وأوضح: "هناك دائما شيء إضافي تحتاجه ليكون في صالحك في مثل هذه البطولات، لكنه لم يكن كذلك. كنا قريبين جدا، وعلى مدار فترات طويلة من كلا المباراتين كنا أفضل منهم بكثير، لكننا لم نتأهل، وهذا يجب أن يكون مؤلما".

وأكمل: "إذا أردت الفوز بهذه البطولة، يجب أن تدرك هذا. هناك أمور معينة تقع على عاتقنا. لا ينبغي أن نكتفي بتفهم أننا خرجنا، فهذه ليست الطريقة التي أنظر بها إلى الأمور".
مواضيع ذات صلة
أرتيتا يقر: غوارديولا وراء تأهل أرسنال إلى نصف نهائي دوري الأبطال
lebanon 24
08/05/2025 11:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
آرسنال يقصي ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا للسيدات
lebanon 24
08/05/2025 11:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
من هي ملكة جمال دوري أبطال أوروبا؟
lebanon 24
08/05/2025 11:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"إنتر" يقهر "برشلونة" في سان سيرو ويتأهّل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
08/05/2025 11:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:35 | 2025-05-08
23:00 | 2025-05-07
17:53 | 2025-05-07
16:23 | 2025-05-07
14:15 | 2025-05-07
11:52 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24