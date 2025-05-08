Advertisement

رياضة

ممثلة إباحية تتهم لاعب "إنتر ميلان" باغتصابها

Lebanon 24
08-05-2025 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1357498-638823069304929636.jpg
Doc-P-1357498-638823069304929636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتهمت تشارلوت لافيش ممثلة الأفلام الإباحية ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان الإيطالي باغتصابها.
Advertisement

وظهرت لافيش عبر مقطع على "تيك توك" تتهم من خلاله اللاعب الدولي الفرنسي بالاعتداء عليها وحبسها، وكذلك اغتصابها، إذ قالت وهي تكشف بعض الكدمات في جسدها: حبسني ماركوس في منزله وأخذ جواز سفري وحقائبي واعتدى عليّ جسدياً واغتصبني، وعندما عرف أنني صورته وهو يقوم بضربي، قام بأخذ هاتفي عنوة وحذف الفيديو. (العربية)
مواضيع ذات صلة
"حبسني واعتدى عليّ جسديًا"... ممثلة إباحية تتهم لاعبًا شهيرًا باغتصابها!
lebanon 24
08/05/2025 18:43:28 Lebanon 24 Lebanon 24
في 5 ثوانٍ: كيف كاد انقطاع الكهرباء أن يوقف مباراة برشلونة وإنتر ميلان؟
lebanon 24
08/05/2025 18:43:28 Lebanon 24 Lebanon 24
من سيكون حكم مباراة برشلونة وإنتر ميلان؟
lebanon 24
08/05/2025 18:43:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الانتقادات الكبيرة.. حكم مباراة إنتر ميلان وبرشلونة يرد
lebanon 24
08/05/2025 18:43:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:44 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:01 | 2025-05-08
08:40 | 2025-05-08
07:04 | 2025-05-08
03:08 | 2025-05-08
00:35 | 2025-05-08
23:00 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24