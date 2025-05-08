ممثلة إباحية تتهم لاعب "إنتر ميلان" باغتصابها

اتهمت تشارلوت لافيش ممثلة الأفلام الإباحية لاعب باغتصابها.

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وظهرت لافيش عبر مقطع على "تيك توك" تتهم من خلاله اللاعب الدولي الفرنسي بالاعتداء عليها وحبسها، وكذلك اغتصابها، إذ قالت وهي تكشف بعض الكدمات في جسدها: حبسني ماركوس في منزله وأخذ جواز سفري وحقائبي واعتدى عليّ جسدياً واغتصبني، وعندما عرف أنني صورته وهو يقوم بضربي، قام بأخذ هاتفي عنوة وحذف الفيديو. (العربية)