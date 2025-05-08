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رياضة

إعلامي يُوجّه 3 أسئلة لكريستيانو رونالدو: "أنت في غيبوبة"

Lebanon 24
08-05-2025 | 07:04
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عبّر الإعلامي عبد العزيز العصيمي عن غضبه عبر منصة "إكس"، من اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.
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وقال العصيمي في تغريدته: "الكابتن كرستيانو رونالدو أخطأ بحق زملائه وبحق الفريق، وكرر تصرفات الجمهرة هذه كثيرا على زملائه".

وأضاف: "إذا زملائك يا أسطورة نائمين، فأنت في غيبوبة، يجب على الأسطورة في أول تدريب أن يعتذر لزملائه والفريق". 

وتابع العصيمي: "القائد هو من يحفز ويشجع ويحمس الفريق وليس من يرمي اللوم أمام الناس على من معه، أين أنت عندما تعاقد النصر مع مدرب منتهي، وأين أنت عندما بلانا فيرناندو هيرو، المدير الرياضي، الذي زكيته بلاعبين لا فائدة منهم وأين أنت من متابعة احتياجات الفريق واحتياجات زملائك والقرب منهم وحل مشاكلهم والمطالبة عنهم؟".

وختم قائلا: "القيادة ليست قماشا يوضع على اليد فقط". (ارم نيوز)
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