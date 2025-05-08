إعلامي يُوجّه 3 أسئلة لكريستيانو رونالدو: "أنت في غيبوبة"

عبّر الإعلامي عن غضبه عبر منصة "إكس"، من اللاعب .

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وقال العصيمي في تغريدته: "الكابتن كرستيانو أخطأ بحق زملائه وبحق الفريق، وكرر تصرفات الجمهرة هذه كثيرا على زملائه".



وأضاف: "إذا زملائك يا أسطورة نائمين، فأنت في غيبوبة، يجب على الأسطورة في أول تدريب أن يعتذر لزملائه والفريق".



وتابع العصيمي: "القائد هو من يحفز ويشجع ويحمس الفريق وليس من يرمي اللوم أمام الناس على من معه، أين أنت عندما تعاقد النصر مع مدرب منتهي، وأين أنت عندما بلانا ، المدير الرياضي، الذي زكيته بلاعبين لا فائدة منهم وأين أنت من متابعة احتياجات الفريق واحتياجات زملائك والقرب منهم وحل مشاكلهم والمطالبة عنهم؟".



وختم قائلا: "القيادة ليست قماشا يوضع على اليد فقط". (ارم نيوز)