بعد رحيل ميسي ونيمار ومبابي... دوناروما: أصبحنا أكثر قوّة

بعد تأهل إلى نهائي ، قال حارس مرمى الفريق "تغيّرت الروح، نلعب أكثر كفريق حالياً، نلعب من أجل بعضنا البعض بعد رحيل النجوم الكبار"، في إشارة إلى رحيل ونيمار وكيليان مبابي.

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وعن مبابي، قال دوناروما: "أتمنى له الأفضل لأنه صديق جيّد، لكن الفريق أصبح متماسكا الآن ويعمل بشكل جيّد". (الامارات 24)