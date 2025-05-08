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رياضة

بعد رحيل ميسي ونيمار ومبابي... دوناروما: أصبحنا أكثر قوّة

Lebanon 24
08-05-2025 | 08:40
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بعد تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قال حارس مرمى الفريق الإيطالي جيانلويجي دوناروما "تغيّرت الروح، نلعب أكثر كفريق حالياً، نلعب من أجل بعضنا البعض بعد رحيل النجوم الكبار"، في إشارة إلى رحيل ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.
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وعن مبابي، قال دوناروما: "أتمنى له الأفضل لأنه صديق جيّد، لكن الفريق أصبح متماسكا الآن ويعمل بشكل جيّد". (الامارات 24)
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