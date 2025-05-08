مكسيكو سيتي تستعد لاستضافة ملايين الزوار في كأس العالم 2026

Advertisement

تستعد العاصمة مكسيكو سيتي لاستقبال أكثر من خمسة ملايين زائر في 2026، حيث ستستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة وفقا لما أعلنته السلطات الأربعاء قبل 400 يوم على الانطلاقة.وتقام البطولة بين 11 حزيران و19 في ، وكندا، وهي المرة الأولى التي تُنظَم فيها بمشاركة ثلاثة دول مضيفة، كما أول مرة بمشاركة 48 منتخبا.وسيكون هناك ثلاث مدن مضيفة في المكسيك من بين 16 موقعا للبطولة، وهي العاصمة مكسيكو سيتي، غوادالاخارا في وسط البلاد ومونتيري الصناعية شمالا.أما باقي المدن المستضيفة فستكون 11 في الولايات المتحدة واثنتان في .وقالت وزيرة الداخلية روسا إيسيلا رودريغيس خلال عرض تقديمي، إن الحكومة المكسيكية وسلطات المدينة "تعملان معا لضمان تجربة آمنة وسلسة".وأضافت "من المتوقع وصول أكثر من خمسة ملايين شخص" إلى مكسيكو سيتي التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة وتقع على ارتفاع يزيد عن 2200 م فوق سطح البحر. (lbc)