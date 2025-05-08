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رياضة

مكسيكو سيتي تستعد لاستضافة ملايين الزوار في كأس العالم 2026

Lebanon 24
08-05-2025 | 12:00
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تستعد العاصمة مكسيكو سيتي لاستقبال أكثر من خمسة ملايين زائر في كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث ستستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة وفقا لما أعلنته السلطات الأربعاء قبل 400 يوم على الانطلاقة.
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وتقام البطولة بين 11 حزيران و19 تموز في المكسيك، الولايات المتحدة وكندا، وهي المرة الأولى التي تُنظَم فيها بمشاركة ثلاثة دول مضيفة، كما أول مرة بمشاركة 48 منتخبا.

وسيكون هناك ثلاث مدن مضيفة في المكسيك من بين 16 موقعا للبطولة، وهي العاصمة مكسيكو سيتي، غوادالاخارا في وسط البلاد ومونتيري الصناعية شمالا.

أما باقي المدن المستضيفة فستكون 11 في الولايات المتحدة واثنتان في كندا.

وقالت وزيرة الداخلية روسا إيسيلا رودريغيس خلال عرض تقديمي، إن الحكومة المكسيكية وسلطات المدينة "تعملان معا لضمان تجربة آمنة وسلسة".

وأضافت "من المتوقع وصول أكثر من خمسة ملايين شخص" إلى مكسيكو سيتي التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة وتقع على ارتفاع يزيد عن 2200 م فوق سطح البحر. (lbc)
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