منتخب مصر للشباب على موعد مع غانا في ربع نهائي أمم افريقيا

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يترقب عشاق بشغف مصير منتخب الشباب في بطولة أمم إفريقيا، حيث تشير اللوائح إلى مواجهة محتملة وقوية أمام منتخب في الدور ربع النهائي حال نجاح الصغار في التأهل.ويواصل منتخب مصر للشباب مرانه، تحت قيادة مديره الفني ، استعدادا لمباراته أمام تنزانيا في الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة أمم للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 18 أيار الجاري.ووفقًا لنظام البطولة، يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثلاث، وقد ضمنت بالفعل منتخبات ونيجيريا وغانا والسنغال والكونغو تأهلها للدور التالي.وتتصدر غانا ، مما يعني أنها ستواجه صاحب المركز الثالث من ويتنافس حاليًا منتخبات مصر وتونس وزامبيا وجنوب إفريقيا على هذين المقعدين. (اليوم السابع)