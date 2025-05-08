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رياضة
منتخب مصر للشباب على موعد مع غانا في ربع نهائي أمم افريقيا
Lebanon 24
08-05-2025
|
16:40
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يترقب عشاق
كرة القدم
المصرية
بشغف مصير منتخب الشباب في بطولة أمم إفريقيا، حيث تشير اللوائح إلى مواجهة محتملة وقوية أمام منتخب
غانا
في الدور ربع النهائي حال نجاح
الفراعنة
الصغار في التأهل.
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ويواصل منتخب مصر للشباب مرانه، تحت قيادة مديره الفني
أسامة نبيه
، استعدادا لمباراته أمام تنزانيا في الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة أمم
أفريقيا
للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 18 أيار الجاري.
ووفقًا لنظام البطولة، يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثلاث، وقد ضمنت بالفعل منتخبات
المغرب
ونيجيريا وغانا والسنغال والكونغو
الديمقراطية
تأهلها للدور التالي.
وتتصدر غانا
المجموعة الثالثة
، مما يعني أنها ستواجه صاحب المركز الثالث من
المجموعة الأولى
ويتنافس حاليًا منتخبات مصر وتونس وزامبيا وجنوب إفريقيا على هذين المقعدين. (اليوم السابع)
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