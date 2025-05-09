تتدرب معه.. أردا غولر ينشر صورة مع صديقته

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غولر، البالغ من العمر 19 عامًا، يعيش فترة تألق لافتة مع ، إذ خطف الأنظار مؤخراً بهدف رائع وتمرير حاسمة خلال الفوز على بنتيجة 3-2، ما عزز فرصه للمشاركة أساسيًا في المرتقب. شارك نجم غولر صورة له برفقة صديقته دورو نايمان، وهما يتدربان معًا مرتديين قميص النادي الملكي، في لحظة نادرة من اللاعب الشاب لكشف جانب من حياته الخاصة. الصورة لاقت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل، حيث وصف الجمهور بـ"الحالم" وسط إشادات بانسجامهما ودعمهما المتبادل.غولر، البالغ من العمر 19 عامًا، يعيش فترة تألق لافتة مع ، إذ خطف الأنظار مؤخراً بهدف رائع وتمرير حاسمة خلال الفوز على بنتيجة 3-2، ما عزز فرصه للمشاركة أساسيًا في المرتقب.

أما خارج المستطيل الأخضر، فتُعد دورو نايمان أكثر من مجرد مشجعة؛ فهي رياضية محترفة تلعب في صفوف لكرة السلة للسيدات، وتُعد واحدة من الوجوه البارزة في الرياضة . منذ انتقال غولر إلى مدريد، ظهرت نايمان أكثر من مرة في مدرجات " برنابيو"، دعماً لشريكها في رحلة التأقلم والتطور داخل أحد أكبر أندية العالم.



الثنائي الرياضي بات اليوم نموذجًا ملهمًا لجيل جديد من النجوم الشباب الذين يجمعون بين الطموح المهني والدعم العاطفي، في معادلة تنعكس إيجابيًا على أدائهم في الميدان وخارجه.