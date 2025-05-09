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رياضة
تتدرب معه.. أردا غولر ينشر صورة مع صديقته
Lebanon 24
09-05-2025
|
01:19
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ريال مدريد
التركي
أردا
غولر صورة له برفقة صديقته دورو نايمان، وهما يتدربان معًا مرتديين قميص النادي الملكي، في لحظة نادرة من اللاعب الشاب لكشف جانب من حياته الخاصة. الصورة لاقت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل، حيث وصف الجمهور
الثنائي
بـ"الحالم" وسط إشادات بانسجامهما ودعمهما المتبادل.
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غولر، البالغ من العمر 19 عامًا، يعيش فترة تألق لافتة مع
ريال
مدريد
، إذ خطف الأنظار مؤخراً بهدف رائع وتمرير حاسمة خلال الفوز على
سيلتا فيغو
بنتيجة 3-2، ما عزز فرصه للمشاركة أساسيًا في
الكلاسيكو
المرتقب.
أما خارج المستطيل الأخضر، فتُعد دورو نايمان أكثر من مجرد مشجعة؛ فهي رياضية محترفة تلعب في صفوف
غلطة سراي
لكرة السلة للسيدات، وتُعد واحدة من الوجوه البارزة في الرياضة
التركية
. منذ انتقال غولر إلى مدريد، ظهرت نايمان أكثر من مرة في مدرجات "
سانتياغو
برنابيو"، دعماً لشريكها في رحلة التأقلم والتطور داخل أحد أكبر أندية العالم.
الثنائي الرياضي بات اليوم نموذجًا ملهمًا لجيل جديد من النجوم الشباب الذين يجمعون بين الطموح المهني والدعم العاطفي، في معادلة تنعكس إيجابيًا على أدائهم في الميدان وخارجه.
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