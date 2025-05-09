للمرّة الأولى.. ملاكمة شهيرة تكشف تفاصيل علاقتها بنجم سعودي: لم نتزوّج

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كشفت الملاكمة هتان تفاصيل علاقتها السابقة بالملاكم السعودي ، نافية ما تداولته بعض التقارير الإعلامية عن وجود زواج بينهما، ومؤكدة أن العلاقة اقتصرت على خطوبة قصيرة لم تُكتب لها الاستمرارية.وقالت السيف في تصريحات إعلامية: "كانت فقط خطوبة، وليس زواجاً كما يعتقد البعض. حتى لا أذكر كم شهراً استمرت، لأني مش من الناس اللي تحسب المدة بالرومانسية".وأضافت: " عبدالله شي، ولا هو شاف مني شي، فقط كان رزق ولم يُكتب. إحنا اليوم زملاء في نفس الفريق، وعلاقتنا حالياً علاقة عمل لا أكثر. نتمنى الخير لبعضنا".وأوضحت السيف أنها سبق أن أعلنت فسخ الخطوبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها سارعت إلى حذف المنشور لتجنب ردود الفعل السلبية والتعليقات المسيئة.واختتمت كلامها بالقول: "عبدالله ما شفت منه إلا كل خير، والنصيب من عند الله". (لها)