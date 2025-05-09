بالصورة.. صلاح يحصل على جائزة كبرى في الدوري الإنكليزي

حقق الدولي المصري جائزة كبرى في بعد قيادة فريقه للتتويج رسميا باللقب.

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وأعلنت رابطة الكتاب حصول في لعام 2025 وذلك للمرة الثالثة بعد أن حققها عامي 2018 و2022 من قبل بعد تألقه مع .



وحصل على أعلى نسبة تصويت من قبل رابطة الكتاب الرياضيين للفوز بجائزة أفضل لاعب في إنكلترا بنسبة 90% من إجمالي الأصوات التي تتكون من 918 عضوا مؤهلا ليحقق بذلك أكبر فارق في هذا القرن.

وأصبح صلاح أكثر لاعب يفوز بهذه الجائزة برصيد 3 مرات متساويا مع الفرنسي هنري أسطورة نادي . (روسيا اليوم)