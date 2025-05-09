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رياضة

بالصورة.. صلاح يحصل على جائزة كبرى في الدوري الإنكليزي

Lebanon 24
09-05-2025 | 07:14
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حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول جائزة كبرى في الدوري الإنكليزي لكرة القدم بعد قيادة فريقه للتتويج رسميا باللقب.
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وأعلنت رابطة الكتاب الإنجليزية حصول محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب كرة القدم في إنكلترا لعام 2025 وذلك للمرة الثالثة  بعد أن حققها عامي 2018 و2022 من قبل بعد تألقه مع ليفربول.

وحصل محمد صلاح على أعلى نسبة تصويت من قبل رابطة الكتاب الرياضيين للفوز بجائزة أفضل لاعب في إنكلترا بنسبة 90% من إجمالي الأصوات التي تتكون من 918 عضوا مؤهلا ليحقق بذلك أكبر فارق في هذا القرن.
 
 
وأصبح صلاح أكثر لاعب يفوز بهذه الجائزة برصيد 3 مرات متساويا مع الفرنسي تييري هنري أسطورة نادي أرسنال. (روسيا اليوم) 

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