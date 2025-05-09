هل يجتمع ماركو سيلفا مجددًا مع ميتروفيتش في الهلال؟

رفض مدرب فولهام الإنجليزي، ماركو سيلفا، يوم الجمعة استبعاد فكرة الانتقال إلى ، في ظل التقارير التي تربطه بتولي تدريب ، خلفًا لمواطنه جورجي جيسوس المُقال من منصبه نهاية الأسبوع الماضي.

ويمتد عقد سيلفا مع فولهام لعام إضافي، منذ انضمامه إلى الفريق في تموز2021، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة الهلال تضعه ضمن قائمة المرشحين لخلافة جيسوس، عقب خروج الفريق من نصف نهائي أمام الأهلي السعودي.

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وقال سيلفا يوم الجمعة "أن تكون مدربا يعني أنه يجب الانفتاح على كل شيء، مع ما يمكن أن يقدمه لك السوق. لكن طموحاتي كانت واضحة في الأعوام القليلة الماضية. أنا لا أغلق الأبواب أمام شيء مماثل، أنا لا أقول إني لن أعمل خارج ، يمكن لهذا الأمر أن يحصل في ".وتتحدث تقارير أيضا عن سيلفا من بين المرشحين لخلافة أنج بوستيكوغلو في تدريب الجار اللندني في حال إقالة المدرب من منصبه.وإذا قرر المدرب البرتغالي البالغ 47 عاما الانتقال إلى لتدريب الهلال، فسيجتمع مجددا بالمهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي أشرف عليه حين كان الأخير مع فولهام، وما زال الرجلان على تواصل بعد رحيل ميتروفيتش إلى الهلال في صيف 2023.وفي حديثه قبل مباراة يوم السبت ضد في ، قال سيلفا "من الواضح أن التركيز منصبّ على ما نستطيع التحكم به في النادي... لا أهدر الوقت بالتفكير في هذا الأمر (الرحيل)، لكن الشيء الأكثر أهمية هو فولهام، ونريد القتال حتى نهاية الموسم والتركيز على أهدافنا والاستعداد لمستقبل النادي بالطريقة التي نفعلها".وتابع "لدي علاقة رائعة مع ميتروفيتش، ونحن نتحدث في غالب الوقت، ليس بشأن هذا الوضع (الانتقال إلى تدريب الهلال)، هناك تواصل لكن ليس بشأن ذلك".