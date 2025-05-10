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رياضة
قبل مونديال الأندية.. هذه قيمة صفقة انتقال داروين نونيز إلى نادي الهلال
Lebanon 24
10-05-2025
|
01:00
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ينوي
نادي الهلال السعودي
ضم الأوروغوياني
داروين
نونيز مهاجم
ليفربول
، يوم 1 حزيران المقبل، اليوم الأول من الميركاتو الصيفي، من أجل أن يكون متاحا للمشاركة في
كأس العالم للأندية.
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واشترط
نادي ليفربول
على
الهلال
دفع 50 مليون
يورو
إذا أراد التعاقد مع داروين نونيز الشهر المقبل، وضمه إلى قائمة الفريق المشاركة في
كأس العالم للأندية
2025 في
الولايات المتحدة
، وذلك وفقا لصحيفة "
ديلي
ميل"
البريطانية
.
وكشفت الصحيفة أن مستقبل المهاجم الأوروغوياني البالغ من العمر 25 عاما، مع فريق ليفربول موضع تكهنات كبيرة، حيث رفض النادي الإنجليزي عرضا من النصر للتوقيع معه في يناير الماضي.
ويبدأ غمار منافسات
بطولة كأس العالم
للأندية 2025، التي ينظمها
الاتحاد الدولي
"
فيفا
" في منتصف حزيران المقبل، حيث ستشارك الأندية بتشكيلات أقوى في البطولة هذا العام، بعد أن زاد عدد الفرق المتنافسة من 7 إلى 32 فريقا، وارتفعت قيمة الجوائز المالية إلى 30 مليون جنيه إسترليني للفائزين.(روسيا اليوم)
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