قبل مونديال الأندية.. هذه قيمة صفقة انتقال داروين نونيز إلى نادي الهلال

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ينوي ضم الأوروغوياني نونيز مهاجم ، يوم 1 حزيران المقبل، اليوم الأول من الميركاتو الصيفي، من أجل أن يكون متاحا للمشاركة فيواشترط على دفع 50 مليون إذا أراد التعاقد مع داروين نونيز الشهر المقبل، وضمه إلى قائمة الفريق المشاركة في 2025 في ، وذلك وفقا لصحيفة " ميل" .وكشفت الصحيفة أن مستقبل المهاجم الأوروغوياني البالغ من العمر 25 عاما، مع فريق ليفربول موضع تكهنات كبيرة، حيث رفض النادي الإنجليزي عرضا من النصر للتوقيع معه في يناير الماضي.ويبدأ غمار منافسات للأندية 2025، التي ينظمها " " في منتصف حزيران المقبل، حيث ستشارك الأندية بتشكيلات أقوى في البطولة هذا العام، بعد أن زاد عدد الفرق المتنافسة من 7 إلى 32 فريقا، وارتفعت قيمة الجوائز المالية إلى 30 مليون جنيه إسترليني للفائزين.(روسيا اليوم)