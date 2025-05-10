إليكم ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

عشاق ينتظرون المباراة النهائية لدوري أبطال مساء يوم السبت 31 أيار 2025، بين فريقي سان جرمان الفرنسي وإنتر .



ويتقاسم صدارة هدافي "الحلة الجديدة" لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، بمشاركة 36 فريقا في المرحلة الأولى للبطولة، كل من اللاعبين الغيني سيرهو غيراسي مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني والبرازيلي رافينيا جناح فريق ، ويبدو أنهما سيحتفظان بلقب هداف البطولة، رغم خروجهما من المسابقة.

Sommer & Donnarumma 🥵

Yamal masterclass at 17 🤯

Stadio San Siro classic 🍿



What a week in the Champions League!@MastercardEU | #PricelessMoments pic.twitter.com/reomnNHIeL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 9, 2025 Advertisement

ويعتبر المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قائد فريق إنتر ميلان، والفرنسي عثمان ديمبلي جناح فريق ، اللاعبين اللذين لديهما الفرصة في زيادة رصيدهما وإن كانا بعيدين عن الصدارة. إذا يحتل الأرجنتيني المركز الثالث برصيد 9 أهداف، ويليه الفرنسي برصيد 8 أهداف. ويعتبر المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قائد فريق إنتر ميلان، والفرنسي عثمان ديمبلي جناح فريق ، اللاعبين اللذين لديهما الفرصة في زيادة رصيدهما وإن كانا بعيدين عن الصدارة. إذا يحتل الأرجنتيني المركز الثالث برصيد 9 أهداف، ويليه الفرنسي برصيد 8 أهداف.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي قبل المباراة النهائية:



1- الغيني سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند) – 13 هدفا



- البرازيلي رافينيا (برشلونة) – 13 هدفا



3- الإنكليزي هاري كين (بايرن ميونخ) – 11 هدفا



- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) – 11 هدفا



5- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 10 أهداف



6- الفرنسي عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) – 8 أهداف



- النرويجي إيرلنغ هالاند (مانشستر سيتي) – 8 أهداف



- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – 8 أهداف



9- الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) – 7 أهداف



- الأمريكي جوناثان ديفيد (ليل) – 7 أهداف



- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 7 أهداف



- اليوناني فانجيليس بافليديس (بنفيكا) – 7 أهداف. (روسيا اليوم)