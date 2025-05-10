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رياضة

إليكم ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

Lebanon 24
10-05-2025 | 04:00
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عشاق كرة القدم ينتظرون المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء يوم السبت 31 أيار 2025، بين فريقي باريس سان جرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.

ويتقاسم صدارة هدافي "الحلة الجديدة" لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، بمشاركة 36 فريقا في المرحلة الأولى للبطولة، كل من اللاعبين الغيني سيرهو غيراسي مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني والبرازيلي رافينيا جناح فريق برشلونة، ويبدو أنهما سيحتفظان بلقب هداف البطولة، رغم خروجهما من المسابقة.
 
 
 
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ويعتبر المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قائد فريق إنتر ميلان، والفرنسي عثمان ديمبلي جناح فريق باريس سان جيرمان، اللاعبين اللذين لديهما الفرصة في زيادة رصيدهما وإن كانا بعيدين عن الصدارة. إذا يحتل الأرجنتيني المركز الثالث برصيد 9 أهداف، ويليه الفرنسي برصيد 8 أهداف.
 
 
وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي دوري الأبطال قبل المباراة النهائية:

1- الغيني سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند) – 13 هدفا

- البرازيلي رافينيا (برشلونة) – 13 هدفا

3- الإنكليزي هاري كين (بايرن ميونخ) – 11 هدفا

- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) – 11 هدفا

5- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 10 أهداف

6- الفرنسي عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) – 8 أهداف

- النرويجي إيرلنغ هالاند (مانشستر سيتي) – 8 أهداف

- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – 8 أهداف

9- الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

- الأمريكي جوناثان ديفيد (ليل) – 7 أهداف

- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 7 أهداف

- اليوناني فانجيليس بافليديس (بنفيكا) – 7 أهداف. (روسيا اليوم)

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