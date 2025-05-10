بعد ميسي.. بنزيما إلى الدوري الأميركي!

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اتخذ الفرنسي مهاجم أول الخطوات من أجل الانتقال إلى "MLS" الموسم المقبل، وفقا لصحيفة " بوست".ويخطط كريم حسب مصادر مقربة من اللاعب الفرنسي الدولي السابق، للانتقال إلى قبل نهائيات 2026 هناك، واستعان بمحامي الهجرة البارز في نيويورك وايلدز لتأمين تأشيرة "P-1"، وهي التأشيرة التي حصل عليها مواطنه جيرو قبل الانضمام إلى صفوف فريق في الدوري الأميركي لكرة القدم.ولكن لا يوجد اي تصريح رسمي من اللاعب البالغ من العمر 37 عاما، حاليا عن مستقبله. (روسيا اليوم)