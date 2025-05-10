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رياضة
بعد ميسي.. بنزيما إلى الدوري الأميركي!
Lebanon 24
10-05-2025
|
08:43
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اتخذ الفرنسي
كريم بنزيما
مهاجم
نادي الاتحاد السعودي
أول الخطوات من أجل الانتقال إلى
الدوري الأمريكي
لكرة القدم
"MLS" الموسم المقبل، وفقا لصحيفة "
نيويورك
بوست".
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ويخطط كريم
بنزيما
حسب مصادر مقربة من اللاعب الفرنسي الدولي السابق، للانتقال إلى
الولايات المتحدة
قبل نهائيات
بطولة كأس العالم لكرة القدم
2026 هناك، واستعان بمحامي الهجرة البارز في نيويورك
مايكل
وايلدز لتأمين تأشيرة "P-1"، وهي التأشيرة التي حصل عليها مواطنه
اوليفر
جيرو قبل الانضمام إلى صفوف فريق
لوس أنجلوس
في الدوري الأميركي لكرة القدم.
ولكن لا يوجد اي تصريح رسمي من اللاعب البالغ من العمر 37 عاما، حاليا عن مستقبله. (روسيا اليوم)
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