ريال مدريد يتخذ الخطوة الأولى نحو هيرنانديز

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اتخذ مسؤولو ، الخطوة الأولى للتعاقد مع الفرنسي ثيواتخذ مسؤولو ، الخطوة الأولى للتعاقد مع الفرنسي ، ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.كانت تقارير إسبانية قد أشارت سابقًا إلى أن يُعد أحد الخيارات المطروحة على طاولة ريال مدريد لتعزيز مركز الظهير الأيسر.وكتب الصحفي البارز نيكو شيرا، عبر حسابه على منصة "إكس": "ريال مدريد يخطط لضم ظهير جديد، وقد طلب بالفعل معلومات حول ثيو هيرنانديز، واستفسر عن تفاصيل عقده مع ، الذي ينتهي في 2026".وأضاف شيرا: "في حال لم يتم تجديد عقد ثيو هيرنانديز، فقد يغادر اللاعب ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية".يُذكر أن ثيو هيرنانديز سبق له تمثيل ريال مدريد في موسم 2017-2018، حيث شارك في 23 مباراة، دون تسجيل أهداف، لكنه قدم 3 تمريرات حاسمة. (كووورة)