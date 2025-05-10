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رياضة

ريال مدريد يتخذ الخطوة الأولى نحو هيرنانديز

Lebanon 24
10-05-2025 | 10:39
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اتخذ مسؤولو ريال مدريد، الخطوة الأولى للتعاقد مع الفرنسي ثيو
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اتخذ مسؤولو ريال مدريد، الخطوة الأولى للتعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر نادي ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كانت تقارير إسبانية قد أشارت سابقًا إلى أن هيرنانديز يُعد أحد الخيارات المطروحة على طاولة ريال مدريد لتعزيز مركز الظهير الأيسر.

 
وكتب الصحفي الإيطالي البارز نيكو شيرا، عبر حسابه على منصة "إكس": "ريال مدريد يخطط لضم ظهير أيسر جديد، وقد طلب بالفعل معلومات حول ثيو هيرنانديز، واستفسر عن تفاصيل عقده مع ميلان، الذي ينتهي في 2026".

وأضاف شيرا: "في حال لم يتم تجديد عقد ثيو هيرنانديز، فقد يغادر اللاعب ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية".

يُذكر أن ثيو هيرنانديز سبق له تمثيل ريال مدريد في موسم 2017-2018، حيث شارك في 23 مباراة، دون تسجيل أهداف، لكنه قدم 3 تمريرات حاسمة. (كووورة)
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