فليك يحذّر فريقه قبل موقعة ريال مدريد

حثّ ، مدرب ، لاعبيه على تجاوز خيبة الخروج من والتركيز على المواجهة المصيرية أمام ، الأحد، في الجولة الـ35 من ، مؤكدًا أن الفريق مطالب بتقديم أفضل مستوياته لاستعادة والانتصار في معركة اللقب.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت، شدد المدرب الألماني على أهمية استيعاب مشاعر اللاعبين بعد الإقصاء ، قائلاً: "من الضروري أن نتحدث عن ما يشعر به الفريق، فالجميع يدرك أن يتطلب أقصى درجات التركيز والطاقة". وأضاف: "نريد أن نلعب بحماس ونفرض أسلوبنا المعتاد. فريق كبير، وعلينا أن نكون مستعدين لمواجهة بأعلى مستوى".

وأكد أن الفريق سيسعى للفوز بغضّ النظر عن ترتيب الجدول: "ندخل كل مباراة من أجل النقاط الثلاث. هذه المباراة مهمة لنا، للنادي، وللجماهير، ومن الرائع خوض مثل هذه المواجهات".