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رياضة

فليك يحذّر فريقه قبل موقعة ريال مدريد

Lebanon 24
10-05-2025 | 10:15
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حثّ هانزي فليك، مدرب برشلونة، لاعبيه على تجاوز خيبة الخروج من دوري أبطال أوروبا والتركيز على المواجهة المصيرية أمام ريال مدريد، الأحد، في كلاسيكو الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، مؤكدًا أن الفريق مطالب بتقديم أفضل مستوياته لاستعادة الهيبة والانتصار في معركة اللقب.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت، شدد المدرب الألماني على أهمية استيعاب مشاعر اللاعبين بعد الإقصاء الأوروبي، قائلاً: "من الضروري أن نتحدث عن ما يشعر به الفريق، فالجميع يدرك أن الكلاسيكو يتطلب أقصى درجات التركيز والطاقة". وأضاف: "نريد أن نلعب بحماس ونفرض أسلوبنا المعتاد. ريال مدريد فريق كبير، وعلينا أن نكون مستعدين لمواجهة بأعلى مستوى".

وأكد فليك أن الفريق سيسعى للفوز بغضّ النظر عن ترتيب الجدول: "ندخل كل مباراة من أجل النقاط الثلاث. هذه المباراة مهمة لنا، للنادي، وللجماهير، ومن الرائع خوض مثل هذه المواجهات".

 

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