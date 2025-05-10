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رياضة

في أوروبا.. بطولة "غير تقليدية" لكرة القدم النسائية تُحدث ضجة

Lebanon 24
10-05-2025 | 15:22
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كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن انطلاق بطولة مبتكرة في كرة القدم النسائية، بمشاركة نخبة من أبرز الفرق العالمية، تهدف إلى قلب موازين اللعبة بقواعد غير تقليدية.
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البطولة، التي ستحمل اسم "وورلد سيفينز فوتبول" (World 7s Football)، ستُقام بين 21 و23 أيار 2025 في مدينة إستوريل البرتغالية، وذلك قبل نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وستُلعب المنافسات بنظام "السباعيات"، أي بمشاركة 7 لاعبات فقط في كل فريق، مع قوانين جديدة تعِد بإثارة وتشويق غير مسبوقين. وتبلغ قيمة الجائزة ال

ووفقا لموقع "ريليفو" الإسباني، فإن العديد من الأندية الأوروبية، خاصة الإسبانية أبدت دهشتها من هذا الخبر، مؤكدين أنهم لم يكونوا على علم بأي شيء يتعلق بالأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "ساد صمت غريب أرجاء عالم كرة القدم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا)، حول بطولة (وورلد سيفينز فوتبول) المرتقبة، لكن هذا الصمت لم يدم طويلا، حيث انفجرت الانتقادات أخيرا من السويد، تحديدا من صحيفة (سبورتبلادت) الرياضية، التي نقلت استياء نادي هاماربي، متصدر الدوري الإسكندنافي الحالي.

الأندية المشاركة في البطولة الجديدة هي أياكس الهولندي، بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، باريس سان جيرمان الفرنسي، روما الإيطالي وروزينغورد السويدي.

وأشارت تقارير إلى أن مشاركة روزينغورد أثارت عاصفة من الانتقادات في السويد، خاصة بعد تأجيل إحدى مباريات الدوري المحلي بسبب تواجده في البطولة الجديدة.
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