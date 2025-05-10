في أوروبا.. بطولة "غير تقليدية" لكرة القدم النسائية تُحدث ضجة

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البطولة، التي ستحمل اسم "وورلد سيفينز فوتبول" (World 7s Football)، ستُقام بين 21 و23 أيار 2025 في مدينة إستوريل ، وذلك قبل نهائي للسيدات.وستُلعب المنافسات بنظام "السباعيات"، أي بمشاركة 7 لاعبات فقط في كل فريق، مع قوانين جديدة تعِد بإثارة وتشويق غير مسبوقين. وتبلغ قيمة الجائزة الووفقا لموقع "ريليفو" الإسباني، فإن العديد من الأندية الأوروبية، خاصة أبدت دهشتها من هذا الخبر، مؤكدين أنهم لم يكونوا على علم بأي شيء يتعلق بالأمر.وأشارت الصحيفة إلى أنه "ساد صمت غريب أرجاء عالم كرة القدم، بما في ذلك (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا)، حول بطولة (وورلد سيفينز فوتبول) المرتقبة، لكن هذا الصمت لم يدم طويلا، حيث انفجرت الانتقادات أخيرا من السويد، تحديدا من صحيفة (سبورتبلادت) الرياضية، التي نقلت استياء نادي هاماربي، متصدر الدوري الإسكندنافي الحالي.الأندية المشاركة في البطولة الجديدة هي أياكس الهولندي، بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا ، سيتي ومانشستر الإنجليزيان، الفرنسي، روما وروزينغورد السويدي.وأشارت تقارير إلى أن مشاركة روزينغورد أثارت عاصفة من الانتقادات في السويد، خاصة بعد تأجيل إحدى مباريات الدوري المحلي بسبب تواجده في البطولة الجديدة.