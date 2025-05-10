24
o
بيروت
28
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
8
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
في أوروبا.. بطولة "غير تقليدية" لكرة القدم النسائية تُحدث ضجة
Lebanon 24
10-05-2025
|
15:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة الغارديان
البريطانية
عن انطلاق بطولة مبتكرة في
كرة القدم
النسائية، بمشاركة نخبة من أبرز الفرق العالمية، تهدف إلى قلب موازين اللعبة بقواعد غير تقليدية.
Advertisement
البطولة، التي ستحمل اسم "وورلد سيفينز فوتبول" (World 7s Football)، ستُقام بين 21 و23 أيار 2025 في مدينة إستوريل
البرتغالية
، وذلك قبل نهائي
دوري أبطال أوروبا
للسيدات.
وستُلعب المنافسات بنظام "السباعيات"، أي بمشاركة 7 لاعبات فقط في كل فريق، مع قوانين جديدة تعِد بإثارة وتشويق غير مسبوقين. وتبلغ قيمة الجائزة ال
ووفقا لموقع "ريليفو" الإسباني، فإن العديد من الأندية الأوروبية، خاصة
الإسبانية
أبدت دهشتها من هذا الخبر، مؤكدين أنهم لم يكونوا على علم بأي شيء يتعلق بالأمر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "ساد صمت غريب أرجاء عالم كرة القدم، بما في ذلك
الاتحاد الأوروبي
(يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا)، حول بطولة (وورلد سيفينز فوتبول) المرتقبة، لكن هذا الصمت لم يدم طويلا، حيث انفجرت الانتقادات أخيرا من السويد، تحديدا من صحيفة (سبورتبلادت) الرياضية، التي نقلت استياء نادي هاماربي، متصدر الدوري الإسكندنافي الحالي.
الأندية المشاركة في البطولة الجديدة هي أياكس الهولندي، بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا
البرتغالي
،
مانشستر
سيتي ومانشستر
يونايتد
الإنجليزيان،
باريس سان جيرمان
الفرنسي، روما
الإيطالي
وروزينغورد السويدي.
وأشارت تقارير إلى أن مشاركة روزينغورد أثارت عاصفة من الانتقادات في السويد، خاصة بعد تأجيل إحدى مباريات الدوري المحلي بسبب تواجده في البطولة الجديدة.
مواضيع ذات صلة
فوز "الحكمة" على "هومنتمن" بنتيجة 99-100 ضمن المرحلة الخامسة من "ديكاتلون" بطولة لبنان لكرة السلة
Lebanon 24
فوز "الحكمة" على "هومنتمن" بنتيجة 99-100 ضمن المرحلة الخامسة من "ديكاتلون" بطولة لبنان لكرة السلة
11/05/2025 09:31:19
11/05/2025 09:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز الرياضي على الحكمة بنتيجة 99-92 في بطولة لبنان لكرة السلة
Lebanon 24
فوز الرياضي على الحكمة بنتيجة 99-92 في بطولة لبنان لكرة السلة
11/05/2025 09:31:19
11/05/2025 09:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بطولة كرة القدم.. تعادل الراسينغ والحكمة 1 - 1
Lebanon 24
بطولة كرة القدم.. تعادل الراسينغ والحكمة 1 - 1
11/05/2025 09:31:19
11/05/2025 09:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: توقف بعض مباريات الدوري الإسرائيلي لكرة القدم عقب إطلاق صاروخ من اليمن
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: توقف بعض مباريات الدوري الإسرائيلي لكرة القدم عقب إطلاق صاروخ من اليمن
11/05/2025 09:31:19
11/05/2025 09:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
جماهير بايرن ميونخ تودّع الأسطورة توماس مولر (فيديو)
Lebanon 24
جماهير بايرن ميونخ تودّع الأسطورة توماس مولر (فيديو)
02:00 | 2025-05-11
11/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس ميسي ولا رونالدو... لاعب شهير يحقق إنجازاً تاريخياً في الليغا (فيديو)
Lebanon 24
ليس ميسي ولا رونالدو... لاعب شهير يحقق إنجازاً تاريخياً في الليغا (فيديو)
23:00 | 2025-05-10
10/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانت هناك توترات".. صلاح يعترف لأول مرة بطبيعة علاقته مع زميله السابق
Lebanon 24
"كانت هناك توترات".. صلاح يعترف لأول مرة بطبيعة علاقته مع زميله السابق
12:50 | 2025-05-10
10/05/2025 12:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يتخذ الخطوة الأولى نحو هيرنانديز
Lebanon 24
ريال مدريد يتخذ الخطوة الأولى نحو هيرنانديز
10:39 | 2025-05-10
10/05/2025 10:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فليك يحذّر فريقه قبل موقعة ريال مدريد
Lebanon 24
فليك يحذّر فريقه قبل موقعة ريال مدريد
10:15 | 2025-05-10
10/05/2025 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت متزوجة من إيراني وأشهرت اسلامها.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بتصريحاتها: "عايزة راجل" (فيديو)
Lebanon 24
كانت متزوجة من إيراني وأشهرت اسلامها.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بتصريحاتها: "عايزة راجل" (فيديو)
02:48 | 2025-05-10
10/05/2025 02:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد حادثة الطيران الشراعي في جونية.. إليكم ما كُشف (صور)
Lebanon 24
هذا جديد حادثة الطيران الشراعي في جونية.. إليكم ما كُشف (صور)
08:55 | 2025-05-10
10/05/2025 08:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة سورية تروي تفاصيل خاصة عاشتها في منزل بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز (صورة)
Lebanon 24
نجمة سورية تروي تفاصيل خاصة عاشتها في منزل بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز (صورة)
03:05 | 2025-05-10
10/05/2025 03:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
على طبيعتها وبلا فلتر.. انتشار صور لياسمين صبري من دون ماكياج شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
على طبيعتها وبلا فلتر.. انتشار صور لياسمين صبري من دون ماكياج شاهدوا كيف بدت
02:51 | 2025-05-10
10/05/2025 02:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت وقفزت فرحاً.. أصالة نصري تحتفل بزفاف ابن شقيقتها وتخطف الأنظار بفستان أبيض (فيديو)
Lebanon 24
رقصت وقفزت فرحاً.. أصالة نصري تحتفل بزفاف ابن شقيقتها وتخطف الأنظار بفستان أبيض (فيديو)
04:17 | 2025-05-10
10/05/2025 04:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2025-05-11
جماهير بايرن ميونخ تودّع الأسطورة توماس مولر (فيديو)
23:00 | 2025-05-10
ليس ميسي ولا رونالدو... لاعب شهير يحقق إنجازاً تاريخياً في الليغا (فيديو)
12:50 | 2025-05-10
"كانت هناك توترات".. صلاح يعترف لأول مرة بطبيعة علاقته مع زميله السابق
10:39 | 2025-05-10
ريال مدريد يتخذ الخطوة الأولى نحو هيرنانديز
10:15 | 2025-05-10
فليك يحذّر فريقه قبل موقعة ريال مدريد
09:37 | 2025-05-10
رسالة من صلاح للشعب المصري
فيديو
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
11/05/2025 09:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
11/05/2025 09:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
03:06 | 2025-05-09
11/05/2025 09:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24