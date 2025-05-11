ميسي يتلقى أسوأ هزيمة له

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ورغم نجاح في التسجيل مع مستهل الشوط الثاني، عانى ميامي مجددا بسبب أدائه الدفاعي السيء، وتلقى هزيمته الرابعة في آخر 5 مباريات ضمن كافة المسابقات، بينها اثنتان أمام وايت كابس الكندي المشارك في " " في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال (0-2 و1-3). مُني النجم بأسوأ هزيمة له حتى الآن في مسيرته بالدوري الأميركي، بخسارة فريقه أمام مضيفه 1-4 السبت، في المرحلة 12 من البطولة.ورغم نجاح في التسجيل مع مستهل الشوط الثاني، عانى ميامي مجددا بسبب أدائه الدفاعي السيء، وتلقى هزيمته الرابعة في آخر 5 مباريات ضمن كافة المسابقات، بينها اثنتان أمام وايت كابس الكندي المشارك في " " في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال (0-2 و1-3).

وبهزيمته الثانية في الدوري هذا الموسم، تجمد رصيد إنتر ميامي عند 21 نقطة في المركز الرابع للمجموعة الشرقية، بفارق 4 نقاط خلف كل من كرو وإف سي سينسيناتي اللذين يتشاركان الصدارة، بينما رفع مينيسوتا رصيده إلى 22 في وصافة بفارق 4 نقاط خلف فانكوفر وايت كابس المتصدر. (سكاي نيوز عربية)