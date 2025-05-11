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رياضة

ميسي يتلقى أسوأ هزيمة له

Lebanon 24
11-05-2025 | 07:00
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مُني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأسوأ هزيمة له حتى الآن في مسيرته بالدوري الأميركي، بخسارة فريقه إنتر ميامي أمام مضيفه مينيسوتا يونايتد 1-4 السبت، في المرحلة 12 من البطولة.
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ورغم نجاح ميسي في التسجيل مع مستهل الشوط الثاني، عانى إنتر ميامي مجددا بسبب أدائه الدفاعي السيء، وتلقى هزيمته الرابعة في آخر 5 مباريات ضمن كافة المسابقات، بينها اثنتان أمام فانكوفر وايت كابس الكندي المشارك في دوري "إم إل إس" في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال الكونكاكاف (0-2 و1-3).
 
 
وبهزيمته الثانية في الدوري هذا الموسم، تجمد رصيد إنتر ميامي عند 21 نقطة في المركز الرابع للمجموعة الشرقية، بفارق 4 نقاط خلف كل من كولومبوس كرو وإف سي سينسيناتي اللذين يتشاركان الصدارة، بينما رفع مينيسوتا رصيده إلى 22 في وصافة المجموعة الغربية بفارق 4 نقاط خلف فانكوفر وايت كابس المتصدر. (سكاي نيوز عربية)
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