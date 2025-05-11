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رياضة
ميسي يتلقى أسوأ هزيمة له
Lebanon 24
11-05-2025
|
07:00
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مُني النجم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
بأسوأ هزيمة له حتى الآن في مسيرته بالدوري الأميركي، بخسارة فريقه
إنتر ميامي
أمام مضيفه
مينيسوتا
يونايتد
1-4 السبت، في المرحلة 12 من البطولة.
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ورغم نجاح
ميسي
في التسجيل مع مستهل الشوط الثاني، عانى
إنتر
ميامي مجددا بسبب أدائه الدفاعي السيء، وتلقى هزيمته الرابعة في آخر 5 مباريات ضمن كافة المسابقات، بينها اثنتان أمام
فانكوفر
وايت كابس الكندي المشارك في
دوري
"
إم إل إس
" في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال
الكونكاكاف
(0-2 و1-3).
وبهزيمته الثانية في الدوري هذا الموسم، تجمد رصيد إنتر ميامي عند 21 نقطة في المركز الرابع للمجموعة الشرقية، بفارق 4 نقاط خلف كل من
كولومبوس
كرو وإف سي سينسيناتي اللذين يتشاركان الصدارة، بينما رفع مينيسوتا رصيده إلى 22 في وصافة
المجموعة الغربية
بفارق 4 نقاط خلف فانكوفر وايت كابس المتصدر. (سكاي نيوز عربية)
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