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رياضة

قبل مواجهة ريال مدريد.. رسالة نارية من لامين جمال

Lebanon 24
11-05-2025 | 09:00
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خرج لامين جمال، نجم برشلونة برسالة مثيرة إلى جماهير ناديه قبل المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو الذي سيجمعهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
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ونشر لامين عبر حسابه على منصة "إنستغرام" عبر خاصة "ستوري" رسالة للجماهير قائلا: "أعظم مجد لنا ليس في عدم السقوط أبدا، بل في النهوض في كل مرة نسقط فيها". (روسيا اليوم) 
 
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