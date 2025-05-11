قبل مواجهة ريال مدريد.. رسالة نارية من لامين جمال

خرج ، نجم برسالة مثيرة إلى جماهير ناديه قبل المواجهة المرتقبة ضد في الذي سيجمعهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات .

Advertisement

ونشر لامين عبر حسابه على منصة "إنستغرام" عبر خاصة " " رسالة للجماهير قائلا: "أعظم مجد لنا ليس في عدم السقوط أبدا، بل في النهوض في كل مرة نسقط فيها". (روسيا اليوم)