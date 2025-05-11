"كلاسيكو" الفرصة الأخيرة.. هل ينجو "ريال مدريد" من السقوط؟

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في أجواء مشحونة بالتوتر والإثارة، تتجه أنظار عشاق حول العالم نحو واحدة من أكثر المواجهات انتظارًا هذا الموسم: " " بين " " و" "، الذي يُقام اليوم الأحد على أرضية ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي في "برشلونة"، ضمن منافسات الجولة 35 من "لا ليغا".هذه المباراة ليست مجرد لقاء تقليدي بين عملاقين، بل تحمل طابعًا حاسمًا قد يرسم ملامح بطل الليغا لهذا الموسم. "البرسا" يدخل "الكلاسيكو" متصدرًا جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، بفارق أربع نقاط عن " " صاحب المركز الثاني، ما يجعل من هذه المواجهة محطة مفصلية في سباق اللقب.النادي الكتالوني يواصل موسمه الاستثنائي على الصعيد المحلي، ويتطلع لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي أمام " " هذا الموسم، بعد أن سحقه بالمواجهات الثلاث السابقة بنتائج لافتة: 4-0 في الدوري، 5-2 في السوبر الإسباني، و3-2 في . وإذا نجح في الفوز مجددًا، سيكون على بعد خطوات من تحقيق الثلاثية المحلية، بعدما رفع بالفعل لقبي السوبر والكأس.أما "الميرينغي"، فيدخل اللقاء تحت ضغط مضاعف، إذ يُنظر إلى هذه المواجهة باعتبارها الفرصة الأخيرة لإنعاش آماله في التتويج بالليغا. فالفوز سيقلّص الفارق إلى نقطة واحدة فقط مع "برشلونة"، قبل ثلاث جولات من النهاية، ما يعيد الصراع إلى نقطة الصفر ويُبقي الباب مفتوحًا حتى الرمق الأخير.إلى جانب البُعد التنافسي، تُمثّل المباراة فرصة لـ "الملكي" كي يستعيد ثقة جماهيره بعد موسم محبط على مستوى البطولات الكبرى. فالفريق خرج من ربع نهائي على يد " " بخسارتين قاسيتين، وخسر الملك أمام غريمه "برشلونة"، الذي كان قد ألحق به أيضًا هزيمة موجعة في السوبر الإسباني مطلع العام في . لهذا، فإن "الكلاسيكو" ليس مجرد مواجهة على النقاط، بل هو اختبار للشخصية وردّ اعتبار.وعلى الرغم من التعثرات الأخيرة، يعوّل المدرب على خبرته الواسعة وروح لاعبيه القتالية لإحداث المفاجأة وقلب الموازين. لكن الأرقام والتوقعات تصبّ في مصلحة "برشلونة"، الذي يعيش حالة من الاستقرار الفني والتكامل في الأداء، مقابل معاناة دفاعية واضحة لـ"ريال مدريد" بسبب الغيابات المؤثرة في الخط الخلفي.ومع اقتراب صافرة البداية، تتجه الأنظار إلى النجم الشاب لامين يامال، الذي بات من أبرز الأوراق الرابحة في تشكيلة "برشلونة"، ويُتوقع أن يلعب دورًا حاسمًا في معركة "الكلاسيكو". جمهور "البلوغرانا" يعلّق آماله على هذا الجيل الواعد لحسم اللقب مبكرًا، بينما يتمسك "ريال مدريد" بفرصه الأخيرة تأجيل التتويج حتى الجولات الختامية.وسط هذه الأجواء المليئة بالحسابات والتحديات، يبدو أن ملعب "لويس كومبانيس" سيكون مسرحًا لمعركة كروية متكاملة الأركان، حيث لا مجال للخطأ، وكل دقيقة قد تصنع الفارق بين البطل ومن يكتفي بالمنافسة.فهل ينجح "برشلونة" في كتابة فصل جديد من التفوق على غريمه الأزلي؟ أم أن "ريال مدريد" سيُحيي آماله في اللقب ويقلب الطاولة في قلب كتالونيا؟