مستقبل مجهول للاعبي برشلونة.. العين على السعودية

قال موقع "ريليفو" الإسباني أن "مستقبل عدد من لاعبي برشلونة
بات غامضًا، مثل هيكتور فورت
، ورونالد أراوخو، وأنسو فاتي، وبابلو توريه، وحتى فيرمين لوبيز صاحب القيمة العالية، الذي أبدت عدة أندية اهتمامها بضمه".
وأضاف: "لن يسمح برشلونة لفيرمين بالمغادرة بأقل من 60 مليون يورو
. وقد أصبح من المعروف مؤخرًا أنه يملك عروضا".
وبين: "أحد هذه العروض من الدوري السعودي
براتب صافٍ يفوق 8 ملايين يورو، وهو لا يزال شابًا في الـ21 من عمره، ومن ثم يمكنه العودة إلى أوروبا
وقتما يشاء، بكامل لياقته البدنية، بعد أن يضمن مستقبل عائلته المالي".
وتابع: "هذا العرض
من المؤكد أن فيرمين يعلمه، لن يمنع اللاعب من أن يعطي أقصى ما لديه إذا شارك في الكلاسيكو
، وكأنها بالفعل آخر مباراة قمة له أمام ريال مدريد
، لأنه إلى جانب موهبته، يملك ارتباطًا عاطفيًا لا يتزعزع ببرشلونة".
وواصل ريليفو: "إذا تم بالفعل بيع فيرمين سيكون السبب الحاجة لتمويل صفقات لتدعيم الفريق في مراكز أخرى غير مركزه مثل شراء الهدف الأول للنادي وهو لويس دياز نجم ليفربول
".
واختتمت: "نادي الهلال
أيضا لم يتخلَ عن رغبته في ضم رافينيا ولا يزال الزعيم مهتمًا بشدة بعرض عقد طويل وضخم عليه، في الوقت الذي يحاول فيه برشلونة بشتى الطرق تجديد عقد اللاعب البرازيلي". (كووورة)