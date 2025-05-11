رونالدو إلى بالميراس؟

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نفت رئيسة البرازيلي، لييلا بيريرا، بشكل قاطع وجود أي نية لدى النادي للتعاقد مع النجم ، لاعب النصر السعودي، وذلك في رد ساخر خلال عُقد يوم الجمعة الماضي، حيث ضحكت باستهزاء قبل أن تؤكد أن "كل ما يُقال حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة".وكانت تقارير إعلامية، أبرزها من قناة Telemundo Sports، قد أفادت أن بالميراس يضع ضمن اهتماماته للمشاركة في المقبلة في ، ما أثار موجة من التكهنات، خاصة في ظل الحديث عن تأخر إعلان تجديد عقده مع النصر، رغم التقارير التي تشير إلى اتفاق مبدئي لتمديده لموسم إضافي.لكن رد بيريرا جاء واضحاً وحاسماً، ليضع حدًا للشائعات المتداولة. (goal)