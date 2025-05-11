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رياضة
رونالدو إلى بالميراس؟
Lebanon 24
11-05-2025
|
16:00
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نفت رئيسة
نادي بالميراس
البرازيلي، لييلا بيريرا، بشكل قاطع وجود أي نية لدى النادي للتعاقد مع النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
، لاعب النصر السعودي، وذلك في رد ساخر خلال
مؤتمر صحفي
عُقد يوم الجمعة الماضي، حيث ضحكت باستهزاء قبل أن تؤكد أن "كل ما يُقال حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة".
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وكانت تقارير إعلامية، أبرزها من قناة Telemundo Sports، قد أفادت أن بالميراس يضع
رونالدو
ضمن اهتماماته للمشاركة في
كأس العالم للأندية
المقبلة في
الولايات المتحدة
، ما أثار موجة من التكهنات، خاصة في ظل الحديث عن تأخر إعلان تجديد عقده مع النصر، رغم التقارير التي تشير إلى اتفاق مبدئي لتمديده لموسم إضافي.
لكن رد بيريرا جاء واضحاً وحاسماً، ليضع حدًا للشائعات المتداولة. (goal)
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