Advertisement

رياضة

برشلونة يطيح بريال مدريد.. ويقترب من ضمان الليغا

Lebanon 24
11-05-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1358952-638825890308315472.png
Doc-P-1358952-638825890308315472.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حقق فريق برشلونة، الأحد، فوزا صعبا على غريمه التقليدي، ريال مدريد 4-3 في المباراة التي أقيمت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن الجولة 35 من الدرجة الأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم.
Advertisement
 
وافتتح، كيليان مبابي، النتيجة لصالح الريال في الدقيقة 4 من ضربة جزاء، قبل أن يعزز بنفسه تقدم الملكي بالهدف الثاني في الدقيقة 14.

بعدها انتفض الفريق الكتالوني وأحرز 4 أهداف متتالية، حيث سجل، إريكا غارسيا، الهدف الأول في الدقيقة 19، ثم عادل، لامين يامال، النتيجة في الدقيقة 32.
 
ووضع، رافينيا، برشلونة في المقدمة في الدقيقة 34، وقبل نهاية الشوط الأول عاد، رافينيا، لتعزيز تقدم فريقه بهدف رابع في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، عاد مبابي للتألق وسجل هدفه الشخصي الثالث (هاتريك) وهو الثالث أيضا للنادي الملكي.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 82 نقطة مبتعدا بصدارة ترتيب البطولة، بينما تجمد رصيد الريال عند 75 نقطة. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
برشلونة أطاح بأتلتيكو مدريد.. وكلاسيكو ناري مُقبل
lebanon 24
11/05/2025 23:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الليغا على المحك.. فالنسيا يقتل ريال مدريد
lebanon 24
11/05/2025 23:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد ينتزع الصدارة من برشلونة
lebanon 24
11/05/2025 23:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بفوز مثير.. ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة
lebanon 24
11/05/2025 23:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2025-05-11
12:00 | 2025-05-11
10:15 | 2025-05-11
09:00 | 2025-05-11
07:00 | 2025-05-11
04:00 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24