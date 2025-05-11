برشلونة يطيح بريال مدريد.. ويقترب من ضمان الليغا

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حقق ، الأحد، فوزا صعبا على غريمه التقليدي، 4-3 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبي، ضمن الجولة 35 من الدرجة الأولى في .وافتتح، ، النتيجة لصالح في الدقيقة 4 من ضربة جزاء، قبل أن يعزز بنفسه تقدم الملكي بالهدف الثاني في الدقيقة 14.بعدها انتفض الفريق الكتالوني وأحرز 4 أهداف متتالية، حيث سجل، ، الهدف الأول في الدقيقة 19، ثم عادل، ، النتيجة في الدقيقة 32.ووضع، رافينيا، في المقدمة في الدقيقة 34، وقبل نهاية الشوط الأول عاد، رافينيا، لتعزيز تقدم فريقه بهدف رابع في الدقيقة 45.وفي الشوط الثاني، عاد مبابي للتألق وسجل هدفه الشخصي الثالث (هاتريك) وهو الثالث أيضا للنادي الملكي.بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 82 نقطة مبتعدا بصدارة ترتيب البطولة، بينما تجمد رصيد الريال عند 75 نقطة. (سكاي نيوز)