بهدفين وطرد... نيوكاسل يُسقط تشيلسي ويقترب من دوري الأبطال

Advertisement

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر حمل توقيع نجمه ساندرو تونالي في الدقيقة الثانية، وتضاعفت معاناة تشيلسي بعدما اضطر إلى اللعب بعشرة لاعبين عقب طرد مهاجمه نيكولاس في الدقيقة 35.واستغل نيوكاسل النقص العددي في صفوف منافسه، ليطلق نجمه البرازيلي برونو غيمارايش رصاصة على آمال تشيلسي في إدراك التعادل على الأقل، بتسجيله الهدف الثاني في لحظات اللقاء الأخيرة.ورفع الفوز رصيد نيوكاسل إلى 66 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث، ويصبح بحاجة إلى الحصول على نقطة واحدة فقط في مباراتيه المتبقيتين بالمسابقة هذا الموسم أمام مضيفه وضيفه لحجز بطاقة الصعود إلى المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.في المقابل، تجمد رصيد تشيلسي، الذي تلقى هزيمته التاسعة في البطولة خلال الموسم الحالي والأولى منذ خسارته أمام مضيفه أرسنال في المرحلة الـ29 بالمسابقة، عند 63 نقطة في مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. (الجزيرة مباشر)