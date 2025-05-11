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رياضة
بهدفين وطرد... نيوكاسل يُسقط تشيلسي ويقترب من دوري الأبطال
Lebanon 24
11-05-2025
|
23:00
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عزز
نيوكاسل
يونايتد
آماله في التواجد ضمن المراكز الخمسة الأولى بجدول ترتيب بطولة
الدوري الإنكليزي
الممتاز
لكرة القدم
، المؤهلة إلى بطولة
دوري أبطال أوروبا
في الموسم المقبل، وذلك إثر تحقيقه فوزا ثمينا على ضيفه
تشيلسي
، اليوم الأحد، في المرحلة 36 للمسابقة على ملعب "
سانت
جيمس
بارك".
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تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر حمل توقيع نجمه
الإيطالي
ساندرو تونالي في الدقيقة الثانية، وتضاعفت معاناة تشيلسي بعدما اضطر إلى اللعب بعشرة لاعبين عقب طرد مهاجمه
السنغالي
نيكولاس
جاكسون
في الدقيقة 35.
واستغل نيوكاسل النقص العددي في صفوف منافسه، ليطلق نجمه البرازيلي برونو غيمارايش رصاصة
الرحمة
على آمال تشيلسي في إدراك التعادل على الأقل، بتسجيله الهدف الثاني في لحظات اللقاء الأخيرة.
ورفع الفوز رصيد نيوكاسل إلى 66 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث، ويصبح بحاجة إلى الحصول على نقطة واحدة فقط في مباراتيه المتبقيتين بالمسابقة هذا الموسم أمام مضيفه
أرسنال
وضيفه
إيفرتون
لحجز بطاقة الصعود إلى المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.
في المقابل، تجمد رصيد تشيلسي، الذي تلقى هزيمته التاسعة في البطولة خلال الموسم الحالي والأولى منذ خسارته أمام مضيفه أرسنال في المرحلة الـ29 بالمسابقة، عند 63 نقطة في
المركز الخامس
مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. (الجزيرة مباشر)
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