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رياضة

الترجي يتوج بالدوري التونسي.. للمرة الـ34

Lebanon 24
12-05-2025 | 02:00
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توج الترجي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم هذا الموسم للمرة الـ34 في تاريخه، عقب فوزه الكاسح 5-0 على مضيفه الأولمبي الباجي، الأحد، في المرحلة الـ29 (قبل الأخيرة) للمسابقة.
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واستفاد الترجي من سقوط ملاحقه المباشر الاتحاد المنستيري في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه نجم المتلوي، في ذات المرحلة، التي شهدت أيضا فوز النجم الساحلي 2-0 على مضيفه الإفريقي، والصفاقسي على ضيفه البنزرتي 1-0.
ورفع الترجي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق 4 نقاط على الاتحاد المنستيري، صاحب المركز الثاني، ليحسم الفريق الملقب بـ(شيخ الأندية التونسية) تتويجه باللقب هذا الموسم، قبل خوض المرحلة الأخيرة للمسابقة.

وافتتح البرازيلي يان ساس التسجيل مبكرا للترجي في الدقيقة السابعة، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني للفريق الأحمر والأصفر في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-0.

وفي الشوط الثاني، أضاف النجم الجزائري المخضرم يوسف بلايلي الهدف الثالث للترجي في الدقيقة 65، فيما أضاف حسام تقا الهدف الرابع في الدقيقة 68.

واختتم الجنوب إفريقي إلياس موكوانا مهرجان أهداف الترجي، بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 78.
ويأتي تتويج الترجي بلقب الدوري التونسي هذا الموسم، ليمنح الفريق قوة دفعة قوية للغاية قبل مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة في يونيو المقبل.

ويلعب الترجي في المجموعة الرابعة في المونديال، الذي يقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، برفقة فلامنغو البرازيلي وتشلسي الإنجليزي وليون المكسيكي.

كما جاء فوز الترجي بالمسابقة ليخفف من حالة الإحباط التي عانت منها جماهيره، عقب فشل الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، إثر خروجه من دور الثمانية أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وتعد هذه هي الخسارة الأثقل للأولمبي الباجي في البطولة خلال الموسم الحالي، ليتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز العاشر بترتيب المسابقة.
 
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