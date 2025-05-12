في غولف العرب.. ميداليتان فضيتان للبنان أحرزهما الناشئان جلال عطايا ولارا بخور

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إنجاز جديد لرياضة في سطره (تحت 13 سنة) ولارا بخور (تحت 16 سنة) ضمن المنتخب اللبناني الذي شارك في منافسات للناشئين والسيدات التي نظمها الإتحاد العربي للغولف بالتعاون مع الإتحاد المصري للعبة ضمن الإحتفالات بذكرى الخمسين لتأسيس الإتحاد العربي وأقيمت في مصر بمشاركة 110 لاعبين ولاعبات يمثلون 12 دولة عربية.وفي النتائج الفنيّة للبنان أيضا في البطولة، حل اللاعب بين أفضل 10 لاعبين. وهي نتيجة لافتة إضافة إلى النتائج الكاملة لبقية أفراد البعثة.ووجه رئيس الإتحاد اللبناني للغولف خالص التهاني والمباركة للاعبين وبخور "على هذه النتيجة المشرفة للرياضة عموما ولرياضة الغولف خصوصا". كما هنأ إدارة البعثة اللبنانية على جهودها ومواكبتها الفاعلة ممثلة برئيس الوفد وإدارية البعثة ريما عرب والمدربين وأحمد عطايا. وأشاد باللاعبين واللاعبات على مشاركتهم الفاعلة التي توجت برفع اللبناني مرتين خلال مراسم التتويج.وختم بتوجيه "أسمى آيات الشكر والتقدير إلى الإتحادين العربي و المصري للغولف، على نجاح البطولة التي ساهمت في دفع الغولف العربي خطوة متقدمة في مجال تعزيز المستوى الفني العام".