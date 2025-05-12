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رياضة

في غولف العرب.. ميداليتان فضيتان للبنان أحرزهما الناشئان جلال عطايا ولارا بخور

Lebanon 24
12-05-2025 | 03:58
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إنجاز جديد لرياضة الغولف في لبنان سطره الثنائي جلال عطايا (تحت 13 سنة) ولارا بخور (تحت 16 سنة) ضمن المنتخب اللبناني الذي شارك في منافسات البطولة العربية للناشئين والسيدات التي نظمها الإتحاد العربي للغولف بالتعاون مع الإتحاد المصري للعبة ضمن الإحتفالات بذكرى الخمسين لتأسيس الإتحاد العربي وأقيمت في مصر بمشاركة 110 لاعبين ولاعبات يمثلون 12 دولة عربية.
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وفي النتائج الفنيّة للبنان أيضا في البطولة، حل اللاعب محمد صفا بين أفضل 10 لاعبين. وهي نتيجة لافتة إضافة إلى النتائج الكاملة لبقية أفراد البعثة.

ووجه رئيس الإتحاد اللبناني للغولف كريم سليم سلام خالص التهاني والمباركة للاعبين عطايا وبخور "على هذه النتيجة المشرفة للرياضة اللبنانية عموما ولرياضة الغولف خصوصا". كما هنأ إدارة البعثة اللبنانية على جهودها ومواكبتها الفاعلة ممثلة برئيس الوفد الدكتور نزار الزين وإدارية البعثة ريما عرب والمدربين بلال إسماعيل وأحمد عطايا. وأشاد باللاعبين واللاعبات على مشاركتهم الفاعلة التي توجت برفع العلم اللبناني مرتين خلال مراسم التتويج.

وختم بتوجيه "أسمى آيات الشكر والتقدير إلى الإتحادين العربي و المصري للغولف، على نجاح البطولة التي ساهمت في دفع الغولف العربي خطوة متقدمة في مجال تعزيز المستوى الفني العام".

 
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