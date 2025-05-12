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رياضة

صحافيّ يُفجّر مفاجأة: رونالدو ليس سعيداً مع النصر

Lebanon 24
12-05-2025 | 05:34
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أكد الصحافي البرازيلي ماركوس ألفيش أن البرتغالي كرستيانو رونالدو لم يردّ بعد على عرض تجديد عقده مع النصر مبينا أن الأخير لا يشعر بالسعادة بسبب الخروج دون بطولات في الموسم الحالي.
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وأضاف: "ريكاردو ريغوفي وكيل أعمال رونالدو لا يتوافق مع إدارة النصر حالياً، ووفق ما أعلم فإن رونالدو كان يريد أن يستثمر النادي في اللاعبين بشكل أكبر كما تحدث مع أنشيلوتي لتدريب النصر، ولا أرجح ذهاب الاخير إلى الفريق السعودي". (العربية)
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