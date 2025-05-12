صحافيّ يُفجّر مفاجأة: رونالدو ليس سعيداً مع النصر

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أكد الصحافي البرازيلي ماركوس ألفيش أن كرستيانو لم يردّ بعد على عرض تجديد عقده مع النصر مبينا أن الأخير لا يشعر بالسعادة بسبب الخروج دون بطولات في الموسم الحالي.وأضاف: "ريكاردو ريغوفي وكيل أعمال رونالدو لا يتوافق مع إدارة النصر حالياً، ووفق ما أعلم فإن رونالدو كان يريد أن يستثمر النادي في اللاعبين بشكل أكبر كما تحدث مع لتدريب النصر، ولا أرجح ذهاب الاخير إلى الفريق السعودي". (العربية)