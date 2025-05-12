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رياضة

رومانو يكشف: تشابي ألونسو مدرباً لريال مدريد حتى 2028

Lebanon 24
12-05-2025 | 06:33
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أكد الصحافي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر منصة "إكس" اليوم الإثنين، أن ريال مدريد أتم اتفاقه مع تشابي ألونسو لتولي منصب المدير الفني للفريق بعقد يمتد حتى عام 2028.
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وأضاف رومانو أن الصفقة تشمل تشكيل الطاقم الفني وتهيئة الخطط لانطلاقة ألونسو مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية. (الإمارات 24)

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