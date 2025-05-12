رومانو يكشف: تشابي ألونسو مدرباً لريال مدريد حتى 2028

أكد الصحافي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر منصة "إكس" اليوم الإثنين، أن أتم اتفاقه مع لتولي منصب للفريق بعقد يمتد حتى عام 2028.

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وأضاف رومانو أن الصفقة تشمل تشكيل الطاقم الفني وتهيئة الخطط لانطلاقة ألونسو مع الفريق في بطولة (الإمارات 24)