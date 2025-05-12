24
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رومانو يكشف: تشابي ألونسو مدرباً لريال مدريد حتى 2028
Lebanon 24
12-05-2025
|
06:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الصحافي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر منصة "إكس" اليوم الإثنين، أن
ريال مدريد
أتم اتفاقه مع
تشابي ألونسو
لتولي منصب
المدير الفني
للفريق بعقد يمتد حتى عام 2028.
Advertisement
وأضاف رومانو أن الصفقة تشمل تشكيل الطاقم الفني وتهيئة الخطط لانطلاقة ألونسو مع الفريق في بطولة
كأس العالم للأندية.
(الإمارات 24)
مواضيع ذات صلة
تشابي ألونسو إلى ريال مدريد.. بشرط واحد!
Lebanon 24
تشابي ألونسو إلى ريال مدريد.. بشرط واحد!
12/05/2025 16:26:04
12/05/2025 16:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تشابي ألونسو إلى ريال مدريد؟
Lebanon 24
تشابي ألونسو إلى ريال مدريد؟
12/05/2025 16:26:04
12/05/2025 16:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
المدرب المساعد لريال مدريد: مبابي دفع ثمن البطاقة الحمراء
Lebanon 24
المدرب المساعد لريال مدريد: مبابي دفع ثمن البطاقة الحمراء
12/05/2025 16:26:04
12/05/2025 16:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرب ريال مدريد مهدد بالسجن 4 سنوات
Lebanon 24
مدرب ريال مدريد مهدد بالسجن 4 سنوات
12/05/2025 16:26:04
12/05/2025 16:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حكيمي يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي
Lebanon 24
حكيمي يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي
09:03 | 2025-05-12
12/05/2025 09:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم كارثي لريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو!
Lebanon 24
رقم كارثي لريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو!
07:47 | 2025-05-12
12/05/2025 07:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"بيروت فوتبول أكاديمي" يحتفظ بلقب دوري السيدات
Lebanon 24
"بيروت فوتبول أكاديمي" يحتفظ بلقب دوري السيدات
07:03 | 2025-05-12
12/05/2025 07:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
صحافيّ يُفجّر مفاجأة: رونالدو ليس سعيداً مع النصر
Lebanon 24
صحافيّ يُفجّر مفاجأة: رونالدو ليس سعيداً مع النصر
05:34 | 2025-05-12
12/05/2025 05:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
في غولف العرب.. ميداليتان فضيتان للبنان أحرزهما الناشئان جلال عطايا ولارا بخور
Lebanon 24
في غولف العرب.. ميداليتان فضيتان للبنان أحرزهما الناشئان جلال عطايا ولارا بخور
03:58 | 2025-05-12
12/05/2025 03:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قوى الأمن توقف والدة وديع الشيخ وشقيقه.. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
قوى الأمن توقف والدة وديع الشيخ وشقيقه.. ماذا في التفاصيل؟
13:34 | 2025-05-11
11/05/2025 01:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نتائج أولية.. هذا ما أنتجته الإنتخابات في الشمال
Lebanon 24
نتائج أولية.. هذا ما أنتجته الإنتخابات في الشمال
13:12 | 2025-05-11
11/05/2025 01:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعرف بـ نبتة "الذهب الأخضر".. زراعة جديدة في لبنان ستؤمن نحو مليار دولار سنويا
Lebanon 24
تُعرف بـ نبتة "الذهب الأخضر".. زراعة جديدة في لبنان ستؤمن نحو مليار دولار سنويا
09:30 | 2025-05-11
11/05/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة نانسي عجرم لطفلة تُشعل المواقع.. شاهدوا ماذا حصل على المسرح في هولندا (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة نانسي عجرم لطفلة تُشعل المواقع.. شاهدوا ماذا حصل على المسرح في هولندا (فيديو)
01:56 | 2025-05-12
12/05/2025 01:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاة إعلامية لبنانية من رصاصة طائشة في طرابلس
Lebanon 24
نجاة إعلامية لبنانية من رصاصة طائشة في طرابلس
16:38 | 2025-05-11
11/05/2025 04:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:03 | 2025-05-12
حكيمي يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي
07:47 | 2025-05-12
رقم كارثي لريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو!
07:03 | 2025-05-12
"بيروت فوتبول أكاديمي" يحتفظ بلقب دوري السيدات
05:34 | 2025-05-12
صحافيّ يُفجّر مفاجأة: رونالدو ليس سعيداً مع النصر
03:58 | 2025-05-12
في غولف العرب.. ميداليتان فضيتان للبنان أحرزهما الناشئان جلال عطايا ولارا بخور
02:00 | 2025-05-12
الترجي يتوج بالدوري التونسي.. للمرة الـ34
فيديو
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
12/05/2025 16:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
12/05/2025 16:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
12/05/2025 16:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24